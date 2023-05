Il maltempo non molla la presa: da martedì nubifragi e rischio alluvione

La situazione che verrà a crearsi ad inizio settimana intorno all'Italia è piuttosto insolita, a causa della formazione di un vero e proprio ciclone mediterraneo che tra lunedì e mercoledì risalirà lo Stivale dalla Sicilia alle regioni centrali. Intorno al centro del vortice - come sottolineato da Lorenzo Badellino di 3bMeteo ruoterà in senso antiorario un'intensa perturbazione che dalla serata di lunedì raggiungerà le Marche, dando luogo a piogge e rovesci anche di forte intensità, in estensione nella notte su martedì alla Romagna e all'Emilia orientale. Martedì si aprirà infatti all'insegna del maltempo diffuso su entrambe le regioni, con piogge battenti, rovesci e possibilità anche di temporali. I fenomeni proseguiranno per tutto il corso della giornata, anche se nel corso del pomeriggio-sera si noterà una loro attenuazione sul settore marchigiano meridionale.

Il clou del maltempo si concentrerà tra Emilia orientale e Romagna e in particolare a ridosso dalla fascia appenninica, proseguendo nella giornata di mercoledì quando è attesa una loro recrudescenza sulle Marche, specie settentrionali. Si tratta di una situazione molto delicata che potrebbe divenire

potenzialmente alluvionale, anche a causa delle recenti intense precipitazioni che hanno colpito l'Emilia Romagna, dove tutt'ora piove e i terreni sono ancora saturi d'acqua.

Entro la sera di mercoledì sono attesi accumuli pluviometrici in 48 ore anche di 200mm e localmente oltre sulle zone appenniniche delle provincie di Bologna, Forlì, Cesena e Rimini, intorno a 100mm sulle rispettive pianure ma anche a Modena, circa 90mm a Ravenna, intorno a 70mm a Reggio Emilia, 50mm a Ferrara, 40mm a Parma, nemmeno 10mm a Piacenza, poiché sui settori più occidentali dell'Emilia la perturbazione risulterà molto più scarica. Nelle Marche attesi 70mm sul Pesarese, intorno a 40mm sulla provincia di Ancona. Sono attesi anche forti venti orientali tra martedì e mercoledì, con possibili mareggiate sulle coste. Le piogge insisteranno anche nel corso di giovedì, seppur più attenuate sull'Emilia Romagna, ma anche a carattere di rovescio sulle Marche. Venerdì invece i fenomeni dovrebbero cessare, anche se solo temporaneamente. Nel weekend infatti una nuova fase di instabilità potrebbe tornare a coinvolgere la Pianura Padana e il Centro Italia.