Mense scolastiche: Parma terza città più virtuosa in Italia

Parma si classifica al terzo posto a livello nazionale per quanto riguarda le mense scolastiche. Il dato emerge dell'ottava indagine di Foodinsider che fotografa lo stato della mensa e ne traccia l’evoluzione. Davanti a noi solo Cremona e Fano, prima in classifica. Il report analizza i menu delle mense secondo alcuni indici di riferimento: dal biologico ai prodotti del territorio, i menu a chilometro zero

A Parma è stato assegnato il punteggio di 209, a Cremona di 210. Il punteggio ottenuto rappresenta diverse fasce di valore: sotto i 50 punti il menù è insufficiente, vale a dire molto distante da un modello di dieta sana; dai 50 ai 100 punti è un menù sufficiente, ma con ampi margini di miglioramento; dai 100 ai 150 punti è un menù buono; sopra i 150 è un menù eccellente, cioè risponde alle indicazioni di un’alimentazione sana e sostenibile.

Nelle mense scolastiche di Parma menù eccellenti

L’8° Rating dei menù scolastici italiani mette in evidenza come continua il trend di miglioramento delle mense scolastiche iniziato nel 2022, dopo la fine del Covid e con l’entrata in vigore della legge (i Criteri Ambientali Minimi, detti CAM) che rende le mense ‘green’. Migliora un menù su tre, ma il gap tra centro-nord e sud è evidente: nel meridione le mense sono poche e la qualità non arriva nella fascia dell’eccellenza. Le migliori mense sono cinque al nord con Cremona, Bergamo, Mantova, Parma e Rimini e cinque al centro con Fano, Jesi, Ancona, Perugia e Sesto Fiorentino.