Le cinque migliori birrerie di Parma: la classifica

La classifica delle migliori birrerie di Parma. Ecco le nostre scelte di marzo 2024, dalla quinta alla prima posizione.

5 - Birrificio Gregorio, Via Reggio, 14/a Parma e strada Macedonio Melloni, 5/E

La filiera interamente artigianale per realizzare nel birrificio di Parma le birre non filtrate e non pastorizzate. L'impianto di produzione della birra si trova nel centro della città, all'interno del Brew Pub Gregorio, dove è possibile assaporarla tutti i giorni in un ambiente confortevole ascoltando sempre dell'ottima musica in buona compagnia. La produzione di birra artigianale è iniziata nel 2011

4 - Doppio Malto, Largo Sergio Leone, 9a Parma

Ad accogliere i clienti diverse prelibatezze e le amate birre Doppio Malto da condividere in compagnia, a partire dall’ultima arrivata, in edizione limitata, l’Imperial Pils, e le fresche di premiazione del concorso spagnolo CICA, O Sole Mio e Summer IPA. Diverse le novità che entreranno a far parte del menù: i piatti a base di pesce, con l’ingresso delle vongole alla birra e del polpo al forno

3 - Highlander pub, Via la Spezia, 51 Parma

Aperto dal 1992 sempre attivo per la ricerca del gusto. Specialità: Panini gourmet , hamburger, birre artigianali, alla spina e oltre 200 referenze in bottiglia, birre esclusive della casa. Ambiente Rock, simpatia e accoglienza caratterizza il locale sempre fresco e competitivo

2 - Bastian Contrario, Strada Inzani 34/A (lat. via D'Azeglio) Parma

In pieno centro storico della città, in una cantina del 1700 nasce il 13 marzo 2015 il Bastian Contrario public house, 11 spine e 2 pompe a rotazione con le migliori birre artigianali italiane ed estere, aperto 7 su 7 dalle 18 all’1.

1 - Vecchie Maniere, Borgo Bernabei 40/a, Parma

Le Vecchie Maniere nascono dalla voglia di creare un punto di ritrovo per gli amanti della birra artigianale italiana e punto di aggregazione per tutti, giovani e meno giovani. Vengono organizzate degustazioni e serate a tema con diversi birrifici artigianali accompagnate da piccoli concerti acustici e dj set. Alle Vecchie Maniere potrete trovare anche un'ampia scelta di panini, taglieri di salumi e formaggi, stuzzichini e dolci. La birreria ha una scelta di quattro spine e due pompe che ricoprono i principali stili con alcune birre fisse e altre a rotazione. Le birre non sono pastorizzate né filtrate, spesso rifermentante in botti o bottiglia