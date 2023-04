I migliori ristoranti cinesi a Parma: tre locali da provare

Vi proponiamo una piccola guida per gli amanti della cucina asiatica con tre locali che non vi deluderanno se amate scoprire le cucine del mondo. Sono ormai tantissimi i locali di questo tipo a Parma e provincia. Ne abbiamo scelti tre in città: una buona opportunità per gustare sapori nuovi che hanno ormai contaminato anche il nostro immaginario.

Ristorante Specialita Cinese, via Monte Corno, 4 Parma

E' uno dei ristoranti in cui trovare la vera cucina cinese a Parma, forse l'unico. Piatti eccellenti con gusti non ordinari ma che si sposano molto bene tra loro. Atmosfera informale locale piccolo ma confortevole. Consigliato per gli amanti delle cucine del mondo. Si trova in una trasversale di via Trento, un piccolo locale tutto da scoprire. Ci sono opzioni anche per vegetariani e vegani