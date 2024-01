Gli Amici della Pilotta in visita al Museo d’Arte Cinese ed Etnografico

Giovedì 4 gennaio l'associazione Amici della Pilotta ha fatto visita al Museo d'Arte Cinese di viale San Martino. Un folto gruppo di soci ha ammirato pezzi provenienti dalle culture extraeuropee, accompagnati dalla guida della direttrice Chiara Allegri.

"In circa due ore di passeggiata culturale - ha affermato la direttrice - abbiamo non solo ammirato le bellezze di pezzi provenienti dalle civiltà ancora oggi tradizionali, ma anche interpretato la più alta simbologia cinese, a partire dal nostro paravento, esempio estremo di pregevole arte pittorica e artigianato cinesi. Non è la prima volta che grandi gruppi chiedono di essere accompagnati alla scoperta delle culture del mondo e il mio lavoro di guida diventa particolarmente facile quando in questi gruppi ci sono persone sensibili alla bellezza e all’arte, come quello degli Amici della Pilotta.”