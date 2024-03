Nel parmense spesi per il gelato 14 milioni nel 2023

Domenica prossima, 24 marzo, si celebra la Giornata europea del gelato artigianale, istituita dal Parlamento Europeo nel 2012 ritenendo che “tra i prodotti lattiero-caseari freschi, il gelato artigianale rappresenta l’eccellenza in termini di qualità e sicurezza alimentare, che valorizza i prodotti agro-alimentari di ogni singolo stato membro”. La Giornata, inoltre, vuole sottolineare il ruolo delle gelaterie europee nella creazione di lavoro, soprattutto giovanile e sostenere un consumo di gelato che si è progressivamente destagionalizzato, creando valore lungo tutto l’anno. Ma quanti sono i laboratori che producono gelato e quanto spendono le famiglie per acquistarlo? Dall’analisi sul sistema di offerta l’ufficio studi di Confartigianato evidenzia la presenza nel 2023 in Emilia-Romagna di 1.133 laboratori di gelateria per cui è elevata la vocazione artigiana: le 816 gelaterie artigiane rappresentano, infatti, il 72% del totale, quota di gran lunga superiore rispetto al 27,7% registrato per il totale economia (elaborazione su dati Agenzia delle Entrate). A Parma e provincia ci sono 105 laboratori di cui 82 artigianali e rappresentano il 78% del totale e secondo l’elaborazione dell’ufficio Studi di Confartigianato su dati Istat, la spesa stimata delle famiglie del parmense nel 2023 è stata di 14 milioni.