Nidi di processionaria sono stati visti da alcuni cittadini nella giornata di mercoledì 27 marzo nel quartiere San Lazzaro, in particolare in via XXIV Maggio.

La Processionaria del pino è una farfalla le cui larve (o bruchi) si sviluppano su Conifere, ed in particolare sui pini. Allo stadio larvale questo insetto oltre a danneggiaare le piante può causare gravi danni alla salute di persone ed animali a sangue caldo, provocando l’insorgenza di reazioni epidermiche e allergich

Questo fi tofago si alimenta a spese degli aghi dalla nascita fi no allo stadio larvale fi nale; nel corso di forti attacchi le piante possono essere completamente defogliate. Infestazioni ripetute per più anni infl uiscono negativamente sugli accrescimenti e possono inoltre indebolire le piante al punto da predisporle a successivi attacchi di insetti e patogeni di debolezza. Danni inseguito ad un forte attacco di processionaria del pino Le infestazioni di Processionaria del pino hanno inoltre un rilevante interesse igienico-sanitario poiché le larve dalla terza età in poi sono in grado di procurare reazioni allergiche anche gravi. Questo fenomeno è legato alla presenza sul dorso della larva di peli urticanti a forma di arpione, che servono a proteggere la larva dai predatori. Uno degli aspetti più temibili di questi peli è che si staccano facilmente dal corpo della larva ed essendo estremamente piccoli, possono essere trasportati dal vento: il loro potere urticante permane per almeno due anni