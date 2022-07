Ondate di calore: i servizi per gli anziani in Pedemontana

In previsione delle temperature estreme annunciate per i prossimi giorni, Azienda Pedemontana Sociale ha provveduto a rafforzare con misure aggiuntive il “Piano di prevenzione per le ondate di calore”, finalizzato al monitoraggio psico-fisico e, in caso di necessità, all'assistenza delle persone in condizioni di fragilità residenti nei cinque comuni dell’Unione Pedemontana Parmense (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo). Oltre alla costante verifica delle loro condizioni di salute e al servizio di Taxi sociale, attivi 365 giorni all'anno, per i mesi di luglio e agosto è stato predisposto un servizio di spesa di generi alimentari e farmaci a domicilio e sono state rafforzate le misure di assistenza, compresa la possibilità, in caso di criticità, di accedere ai centri diurni dislocati nei comuni dell'Unione Pedemontana.

«Pedemontana sociale dimostra da sempre una grande attenzione agli anziani e alle persone fragili – sottolinea il neopresidente dell’Azienda, e sindaco di Montechiaurgolo Daniele Friggeri –. Attenzione che diventa ancora più prioritaria in condizioni difficili, come in occasione delle ondate di calore previste per i prossimi giorni. Queste misure richiedono, ovviamente, un ulteriore sforzo da parte del personale di APS, che ringrazio per la consueta cura e disponibilità».

Monitoraggio delle persone in condizioni di fragilità Pedemontana sociale e la Protezione civile dell’Unione Pedemontana Parmense hanno a disposizione una mappa interattiva che permette di geolocalizzare le persone in condizioni di fragilità, che necessitano di essere monitorate. Uno strumento tecnologicamente avanzato che con un semplice clic permette agli operatori autorizzati di conoscere lo stato di salute e il grado di autosufficienza di ogni singolo utente (eventuali patologie, se è in grado di camminare o di utilizzare il telefono), oltre alle sue condizioni abitative e relazionali (se vive da solo e se ha una rete familiare da poter attivare, con i recapiti e la localizzazione delle persone che possono essere contattate). Laddove a seguito di verifica se ne ravvisi la necessità, vengono predisposti gli interventi del caso, che possono consistere nella semplice attivazione dei congiunti, nell’invio ai servizi sanitari e nell’implementazione degli accessi del servizio di assistenza domiciliare, sino a ricoveri temporanei in strutture idonee.

Spesa di alimentari e farmaci a domicilio e Taxi sociale Il servizio di consegna alimentari e farmaci a domicilio, gestito da Azienda Pedemontana Sociale, è attivo nei mesi di luglio e agosto, mentre il Taxi sociale per accompagnare chi avesse necessità di recarsi a visite o esami può essere richiesto tutto l’anno. Per richiedere la spesa a domicilio o un trasporto con il Taxi sociale, si possono contattare i seguenti numeri dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 12: 0521 307106 - 0521 307117. Servizi per gli anziani e ospitalità nei centri diurni in caso di criticità Ulteriori servizi di assistenza agli anziani devono essere richiesti telefonando allo Sportello sociale del proprio Comune di residenza. Gli sportelli di Azienda Pedemontana sociale possono inoltre disporre l’ospitalità temporanea nei centri diurni attivi sul territorio in caso di situazioni di particolare criticità. Gli sportelli sociali rispondono ai seguenti numeri telefonici: Collecchio - 0521 301239; Sala Baganza - 0521 331350; Felino - 0521 335975; Monticelli Terme (Montechiarugolo) - 0521 687706, Traversetolo - 0521 344551.

A chi rivolgersi in caso di problemi sanitari

Se dovessero presentarsi problemi di carattere sanitario, si ricorda che occorre rivolgersi al medico di famiglia o, in sua assenza, al sostituto. Nel caso in cui fosse necessario intervenire in orari in cui il medico di famiglia non è disponibile, ci si può rivolgere al Servizio di continuità assistenziale dell’Ausl (Guardia Medica), attivo nei seguenti giorni e con i seguenti orari: dal lunedì alla domenica, dalle ore 20 alle 8 del giorno successivo; nei giorni prefestivi dalle ore 10 alle ore 20 (al sabato dalle 8 alle 20); nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. Nei comuni dell’Unione Pedemontana il servizio di Guardia medica è disponibile a Collecchio (Tel. 0521 802244) e a Traversetolo (Tel. 0521 842853). In caso di malore improvviso, occorre chiamare subito il 118.