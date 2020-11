Ordine delle Professioni Infermieristiche: importante donazione all’hospice e alle strutture per anziani gestite dalla Cooperativa Auroradomus

La partecipazione con gesti piccoli o grandi da parte di singole persone o associazioni di diversa tipologia, alle complesse situazioni che stanno vivendo i servizi socio-sanitari della nostra zona, rappresenta sempre un evento da sottolineare. Un segnale importante di partecipazione lo ha fornito l’OPI Parma- Ordine delle Professioni Infermieristiche che ha donato a 17 strutture per anziani della provincia di Parma e all’hospice di Fidenza (tutte realtà gestite dalla Cooperativa Auroradomus) una grande quantità di creme idratanti specifiche per la cute di anziani e soggetti allettati. Sono stati immediati i ringraziamenti da parte della presidente di Auroradomus Marina Morelli per la donazione ricevuta: “ringrazio di cuore l’OPI di Parma e, in particolare la presidente Marina Iemmi, sono gesti che fanno un enorme piacere perchè in questo periodo di difficoltà che tutti stiamo vivendo è importante attivare reti e sinergie fra tutti gli operatori del settore e non solo.”

La presidente dell’OPI Marina Iemmi nell’effettuare la donazione ha affermato che:” l’ordine delle professioni infermieristiche è una realtà istituzionale che vuole essere presente nel territorio anche con azioni concrete e mirate. Abbiamo pensato alle creme idratanti perché sappiamo che ne viene fatto un grande utilizzo nelle realtà socio-sanitarie. Ci proponiamo, nel futuro, di svolgere altre iniziative simili.