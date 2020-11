Organi e Organismi dell'Università di Parma: revoca elezioni in presenza e convocazione elezioni telematiche

Sono state revocate le elezioni per gli Organi e Organismi dell’Università di Parma, previste in presenza per martedì 17 novembre, e sono state contestualmente indette le elezioni telematiche per giovedì 17 dicembre 2020, in orario e secondo specifiche indicazioni tecniche che verranno rese note con successivo provvedimento.

Le elezioni riguardano il rinnovo dei seguenti Organi e Organismi di Ateneo: Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Collegio di disciplina e Consiglio del personale tecnico amministrativo.

Il Decreto è stato adottato in considerazione dell’attuale situazione emergenziale, così come definita dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, e dell’evoluzione della pandemia tuttora in corso, che sta determinando ulteriori restrizioni per gli spostamenti.

Nell’attuale situazione, le votazioni telematiche sono la soluzione organizzativa che consente di poter effettuare le procedure elettorali nei tempi previsti per il rinnovo degli organi ed organismi a partire dal 1 gennaio 2020 favorendo nel contempo la partecipazione alla consultazione elettorale, stante le attuali condizioni in cui il personale si trova nell’operare in presenza.

Il decreto n. 1560 del 10 novembre 2020 è consultabile alla pagina https://www.unipr.it/ateneo/elezioni-statuto-e-regolamenti/elezioni-2020

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla UO Programmazione, Organi e Affari Istituzionali, e-mail: uoc-affariistituzionali@unipr.it , tel. 0521-034185.