Parma, 637 candidati presenti al test di Medicina e Odontoiatria

Si è svolta regolarmente oggi, martedì 6 settembre, la prova unica di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria: 637 i candidati presenti, con una percentuale di presenze dell’89,7% rispetto ai 710 iscritti complessivi alla prova. La prova si è tenuta al Campus Scienze e Tecnologie.

I posti disponibili per Medicina e Chirurgia sono 260 (di cui 20 riservati a studenti extracomunitari), quelli per Odontoiatria e Protesi Dentaria sono 30 (di cui 2 riservati a extracomunitari).

Giovedì 8 settembre è invece in programma la prova di ammissione per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria, prova che si terrà al Campus Scienze e Tecnologie, “Ampliamento” del Plesso didattico di Ingegneria. I candidati dovranno presentarsi, per le procedure di riconoscimento, a partire dalle 10.30 e il test avrà inizio alle 13. Maggiori info a questo link: https://corsi.unipr.it/it/ cdlm-mv/test-di-ammissione

Informazioni utili sulle prove di ammissione si possono trovare sul sito dell’Università di Parma, alla pagina web https://www.unipr.it/test-di- ammissione-2022-2023