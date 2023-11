Parte a Medesano il corso di shiatsu

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Sono aperte le iscrizioni al Corso di Shiatsu organizzato dalla Onlus “Il Cercalibro”. Il corso è aperto a tutti i livelli e sarà tenuto da Francesca Bertolini e Vito Fortezza, entrambi professionisti qualificati nel campo dello Shiatsu. Francesca Bertolini ha studiato sotto la guida del Maestro Giuseppe Pongolini ed è in possesso della qualifica di Operatrice Shiatsu professionista. Vito Fortezza si è diplomato presso l’Accademia Shiatsu Do di Parma. Lo stile di Shiatsu insegnato sarà “misto Masunaga”. La quota di partecipazione versata a titolo di contributo alle spese è di 60 € in totale, il percorso prevede una serie di incontri che si terranno con cadenza settimanale a partire dal 21 Novembre fino al 30 Maggio. Sono previsti inoltre dei momenti a parte per l'approfondimento teorico. Le lezioni si terranno a Medesano, nella Palestra delle Scuole Elementari di Medesano in Via Don Minzoni. Lo Shiatsu è un trattamento giapponese che affonda le radici nella millenaria Medicina Tradizionale Cinese. Il termine “shi-atsu” significa letteralmente “pressione delle dita”. Questa disciplina si focalizza sull’equilibrio dell’energia vitale del corpo, nota come “qi” o “chi”, e mira a ripristinare l’armonia tra corpo, mente e spirito. La filosofia base dello Shiatsu è incentrata sull’idea che l’energia vitale fluisca lungo dei canali nel corpo chiamati meridiani. Quando questo flusso energetico viene ostacolato o squilibrato, possono insorgere squilibri fisici o emotivi. La disciplina si basa sulla pressione di specifici punti siti lungo i meridiani energetici del corpo e ha la finalità di portare il benessere e riequilibrio dell'organismo.