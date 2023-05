Pazzali: "Al lavoro perché Parma e Milano diventino capitali cibo"

“Il food è un grande orgoglio per la nostra nazione, dal 2007 abbiamo sempre ritenuto che l’Italia non avesse una piattaforma, non avesse una fiera di riferimento internazionale Sappiamo che le fiere più forti sono in Germania e in Francia e da allora stiamo cercando di cambiare. Ci stiamo lavorando con la fiera di Parma e con Cibus e oggi possiamo dichiarare formalmente che insieme a Credit Agricole possiamo candidarci a diventare la piattaforma europea dell’agroalimentare mettendo Milano al centro come il salone del mobile fa con l’arredo”. Lo ha detto il presidente di Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali, all’inaugurazione di Tuttofood a Rho FieraMilano.

“Lavoriamo perché Parma e Milano diventino capitali del cibo -afferma Pazzali-. Del resto ci sono fiere importanti come VinItaly o Macfrut con cui quando dovremo proporci all’estero l’unione sarebbe auspicabile. Questo -sottolinea- è un lavoro che dovranno fare le fiere e io appoggio il suggerimento del ministro Lollobrigida di fare sistema verso l’estero. Noi siamo pronti a metterci a disposizione del governo, anzi delle imprese italiane. Ci mettiamo a disposizione di tutti perché questa possa essere una piattaforma collaborativa per interessi reciproci, e non di qualcuno”.