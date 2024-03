"A Parma il più ampio piano edilizio mai realizzato in Italia"

“Fa’ la casa giusta - sottolinea Il capogruppo di Prospettiva Antonio Nouvenne - non è solo il più ampio, in termici numerici, piano edilizio mai realizzato in Italia (con l’introduzione di 500 appartamenti), ma con l’innovativo regolamento, pubblicato 15 anni dopo l’ultimo, siamo di fronte anche a una svolta culturale, dove si pone maggiore attenzione ai giovani e si supera il concetto di casa come emergenza, affidandogli la dignità di prima fondamentale pietra su cui costruire una comunità e principale luogo di vita e di cura per la persona.

In anni di tensioni, flussi migratori e difficoltà economica delle famiglie, ma soprattutto di fragilità nel costruire una vita da parte delle giovani coppie, il Comune cerca di ricucire il tessuto comunitario e incentivare il senso di appartenenza, promuovendo una progettualità che non dimentica nessuno, capace di porre in relazione diverse fasce anagrafiche ed economiche della società aventi l’obiettivo comune di concorrere a un nuovo patto sociale.

Oltre ai complimenti alla Giunta, all’assessore alle Politiche abitative Ettore Brianti, al dirigente del settore Andrea Cantini, agli uffici di riferimento e ai soggetti coinvolti nel progetto, capaci di reperire fondi e di mettere a sistema tutte le forze della città, mi preme auspicare la necessità di proseguire con lo studio e la promozione del concetto di casa come luogo di aggregazione: nella Parma del futuro non sarà importante solo come si costruisce una

casa e a chi viene data, ma cosa si farà a un cm da essa, intendendo con questo i servizi e gli spazi messi a disposizione della comunità. Una progettazione capace di promuovere relazioni fra abitanti di uno stesso luogo, favorendo scambi sociali e una nuova partecipazione dei quartieri, migliorando così la qualità della vita dei cittadini e del tessuto urbano"