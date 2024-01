Pilotta, il nuovo direttore del Complesso Monumentale è Stefano L’Occaso

Il sindaco Michele Guerra ha ricevuto oggi in Municipio Stefano L’Occaso, nuovo direttore ad interim del Complesso Monumentale della Pilotta. Durante l’incontro il sindaco Guerra ha espresso parole di accoglienza e di congratulazioni per il nuovo Direttore, insieme al quale ha dialogato in merito alle prospettive di collaborazione futura. Stefano L’Occaso ha maturato una consolidata esperienza nel suo lungo percorso professionale, che lo ha portato a ricoprire incarichi prestigiosi, come Direttore del Polo museale regionale della Lombardia e Direttore del Palazzo Ducale di Mantova.