Premio di laurea per ricordare Agnese Ghini, docente di Architettura tecnica scomparsa nel 2015

Dopo l’edizione record del 2021, che ha visto la partecipazione di 82 tesi di laurea provenienti da diversi Atenei italiani, prende il via la quinta edizione del Premio di laurea intitolato ad Agnese Ghini, docente di Architettura tecnica dell’Università di Parma, scomparsa prematuramente nel 2015.

Scadono il 15 settembre i termini per la presentazione delle domande per partecipare all’edizione 2022 del Premio di laurea “Agnese Ghini”, istituito dal Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Parma in collaborazione con la famiglia dell’amica e collega Agnese Ghini.

Il Premio prevede un importo complessivo di 3.000 euro, così suddivisi:

un primo premio di 1.500 euro al/alla laureato/a che risulterà vincitore del Premio per la miglior tesi di laurea “Agnese Ghini”;

due premi di 750 euro ciascuno ai/alle laureati/e le cui due tesi siano ritenute meritevoli di “menzione speciale”.

I candidati dovranno aver conseguito il titolo di studio in un Ateneo italiano nell’anno accademico 2020/2021, ovvero nel periodo 1/11/2020-15/06/2022 o in altre date comunque riferibili al prolungamento dell'A.A. cui il concorso si riferisce, presso gli Atenei italiani ed essersi laureati nei corsi di Laurea Magistrale/Specialistica in Architettura (LM-4 o 4/S), Laurea Magistrale/ Specialistica in Ingegneria Civile (classi LM-23 o 28/S) o Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi (classi LM-24 o 28/S).

I candidati dovranno avere elaborato una tesi di laurea, nell’ambito della disciplina architettonica, ingegneristica e del design, avente come tema centrale l'innovazione tecnologica di processo/prodotto/linguaggio, con particolare riferimento alle caratteristiche ambientali (comportamento bioclimatico, prestazioni energetiche, consumo di risorse, comfort indoor e outdoor, ecc.) di organismi del patrimonio costruito storico e della nuova edificazione a scala urbana ed edilizia.

Le modalità di partecipazione al Bando e i termini per la presentazione delle domande sono pubblicati nel sito web del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Ateneo al link https://dia.unipr.it/it/node/6032.