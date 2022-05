Profughi ucraini: continua la raccolta fondi del Comune

Il Comune di Parma promuove una raccolta fondi per il sostegno e l’accoglienza dei profughi ucraini ospitati sul territorio comunale. L’offensiva militare in Ucraina ha causato la distruzione di infrastrutture e migliaia di vittime civili. Tantissime persone sono state costrette ad abbandonare le loro case in cerca di sicurezza, protezione e assistenza. In pochi giorni milioni di rifugiati dall’Ucraina hanno lasciato il loro Paese.

Il Comune di Parma ha promosso una raccolta fondi per il sostegno e l’accoglienza dei profughi ucraini ospitati sul territorio comunale. Tutti possono contribuire ad aiutarli. Info: https://www.fondazionemunus.it/fondo-emergenza-ucraina-comune-di-parma/

COME CONTRIBUIRE

IBAN: IT 61 B 06230 12700 000038169579

Intestato a: MUNUS Fondazione di Comunità di Parma Onlus

Causale: erogazione liberale