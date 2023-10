A Parma un progetto innovativo sull’educazione alla cittadinanza globale

A Parma un progetto innovativo e unico nel suo genere finanziato da Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo sull’ Educazione alla Cittadinanza Globale. Certificazione Open Badge per i Docenti e Certificazione delle Competenze ECG per gli Studenti.

Grazie al finanziamento dell’ Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICC), in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico l’Assessorato alla Cooperazione Internazionale del Comune di Parma, insieme a Provincia di Parma, Comune di Sorbolo Mezzani e alle Associazioni Caritas Children, Fondazione AVSI, Mani, Parma per gli Altri, Casco Learning, Associazione Maendeleo Italia e con il sostegno dell’Ufficio Scolastico Regionale, propone a docenti e studenti un Modello altamente Innovativo di formazione sui temi dell’ECG - Educazione alla Cittadinanza Globale - attraverso il Progetto CO.DI.RE, COnsapevolezza, DIalogo e REsponsabilizzazione (www.progettocodireparma.it), finanziato da AICS – Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

Grazie a tale progetto, che approfondisce in particolare l’Obiettivo 4 (Istruzione di Qualità) e l’Obiettivo 12 (Consumo e Produzione Responsabili) dell’Agenda ONU 2030, sono stati ideati (e saranno implementati nel corso dell’anno scolastico) moduli di formazione specifica per i docenti con relativa certificazione.

Gli insegnanti alla fine della formazione riceveranno degli Open Badge, distintivi digitali, che certificheranno competenze, capacità, appartenenza a gruppi, partecipazioni a corsi o attribuzione di crediti.

Ma anche per gli studenti degli istituti superiori di 1° e 2° grado, “naturalmente” creativi e innovatori, è prevista la certificazione delle Competenze in tema di Educazione alla Cittadinanza Globale.

Sotto la guida di Docenti Tutor e grazie a strumenti come Hackathon, Flash Mob, uso dei Social Media, i ragazzi compresi tra i 13 e i 18 anni potranno essere protagonisti di una proposta innovativa. Un modello di Educazione alla Cittadinanza Globale del tutto nuovo e mai sperimentato prima d’ora.

Infatti con l’introduzione all’interno dei curricoli scolastici di webinar, workshop e laboratori esperienziali si offre ai ragazzi una concezione dell’apprendimento partecipata e condivisa nella logica del SEE LEARNING.

Le tematiche affrontate si possono riassumere in quattro aree principali: diritti umani (diritti dell’infanzia, diritti di genere e diritti all’autodeterminazione di popoli e genti); ambiente (sostenibilità, modelli di produzione e consumo, cambiamento climatico, biodiversità, sfruttamento ineguale delle risorse, insicurezza alimentare); giustizia sociale ed economica (povertà, salute e benessere, disuguaglianza e discriminazioni, migrazioni); intercultura (identità, diversità culturale, pace).

Il progetto CO.DI.RE., che ora ha coinvolto le scuole, intende favorire un dialogo tra istituzioni, società civile, scuole, università, mezzi di informazione, mondo del lavoro e dell’impresa, servizi sociosanitari, con la creazione di una Cabina di Regia, ai fini di realizzare un Piano di attuazione locale dell’ECG e la messa in sinergia /valorizzazione delle iniziative delle singole realtà del territorio.