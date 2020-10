Prorogata al 6 novembre la scadenza per le domande di ammissione al master in “Traduzione audiovisiva”

È stata prorogata al 6 novembre, alle ore 12, la scadenza per presentare le domande di ammissione al master universitario di I livello in Traduzione audiovisiva, promosso dall’Università di Parma per l’anno accademico 2020-2021.

Il corso, che si svolgerà in modalità E-Learning sulla piattaforma Moodle nel sito https://mastermetav.unipr.it/, è suddiviso in otto moduli:

M1: Teoria della traduzione audiovisiva

M2: Doppiaggio

M3: Sottotitolazione

M4: Sottotitolazione per non udenti

M5: Respeaking

M6: Audiodescrizione

M7: Localizzazione videogiochi

M8: Localizzazione

Per informazioni di carattere didattico è possibile rivolgersi a María Valero Gisbert, docente responsabile del master.