Pubblicato il nuovo numero di UNIPRicerca

È on line sul sito dell’Università di Parma, nella pagina “Notizie dalla Ricerca”, il sesto numero di UNIPRicerca, il magazine che periodicamente raccoglie alcuni fra i risultati più significativi ottenuti da docenti dell’Università di Parma.

Anche questa volta vi si presenta uno spaccato delle ricerche condotte in ambiti molto diversi, nei Dipartimenti umanistici e scientifici dell’Università di Parma. Si parla di nutrizione per gli anziani, micotossine nella filiera alimentare, psicologia dei video-giocatori. Ma anche di intelligenza artificiale applicata al riconoscimento di immagini e, come contraltare, della necessità di regolamentare tali tecnologie affinché non violino la sfera privata dei cittadini.

Ecco l’indice del sesto numero di UNIPRicerca:

Nutrizione, idratazione e sarcopenia negli anziani - Intervista a Marcello Giuseppe Maggio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia

Micotossine e biotrasformazione: un approccio transdisciplinare - Intervista a Renato Bruni del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco

Vedere, confrontare o generare immagini. Con l’intelligenza artificiale si può - Intervista ad Andrea Prati del Dipartimento di Ingegneria e Architettura

Se la giustizia viaggia tra algoritmi e database in prima piano vanno sempre tenuti i diritti - Intervista a Lucia Scaffardi del Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali

Videogiochi e altri contesti digitali. Uso problematico o opportunità? - Intervista ad Alessandro Musetti, Tiziana Mancini e Paola Corsano del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali