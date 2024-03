Gli abitanti del quartiere 'fantasma' si ritrovano per pulirsi le strade

Gli abitanti di via De Martino si ritroveranno in strada, tutti insieme, per pulire il loro quartiere. "E' vero che sarebbe onere del Comune di Parma ma nel disagio continuiamo a viverci noi". E' questo il messaggio che sta girando tra i residenti della via, che si trovano a vivere all'interno del quartiere 'fantasma' (L'INCHIESTA). L'appuntamento è per sabato 20 aprile.

La rabbia dei residenti: "Senza luce e parcheggi"

I residenti tentato di risolvere la situazione da tempo. Nonostante abbiano chiesto alle istituzioni di intervenire fino ad ora non si è mosso nulla. "Dal 2015 questo quartiere è stato abbandonato dall'impresa costruttrice - ci raccontano Alessandro, Daniele e Maurizio - ed è ancora un quartiere privato. Non essendo ancora terminati i lavori di urbanizzazione il Comune non ha ancora potuto prendere in carico il quartiere, che risulta ancora come cantiere. Dal 2015, finiti i lavori di prima urbanizzazione, il quartiere è rimasto nella situazione iniziale. Non abbiamo i parcheggi, le luci, il verde non esiste e la vegetazione è alta un metro e mezzo. Lungo la pista ciclabile, collaudata nel 2020 dal Comune di Parma, ma poi abbandonata, sono cresciute erbacce e delle more con le spine che impediscono il passaggio. Nonostante tutti gli interventi con il Comune (tra cui alcune interrogazioni) e con l'azienda costruttrice non siamo riusciti a risolvere il problema"

Strade completamente al buio, cittadini in balia dei ladri

Il 27 aprile del 2017 viene approvata una delibera in Consiglio comunale per determinare gli interventi da inserire nelle previsioni del 1° POC attuativo del PSC del Comune di Parma. Dopo la presentazione di fideiussioni Unipol Ufg Assicurazioni da parte dell'impresa Mondo Immobiliare di 916 mila e 481 mila euro si arriva all'accordo tra l'azienda e il Comune di Parma il 27 luglio del 2009. Nel 2010 la Nuova Mondo Immobiliare, subentrata alla Mondo Immobiliare, presenta un progetto di piano attuativo. Il 14 agosto 2020 Nuova Mondo Immobiliare presenta una fideiussione di 600 mila euro con scadenza ad agosto 2021 ma il Comune non l'accetta perchè ha la scadenza di solo un anno.

Il 3 novembre del 2020 viene rilasciata, dal Comune di Parma, la certificazione viaria del quartiere, il 16 dicembre dello stesso anno la certificazione marciapiedi. Nel 2021 l'Arpa pone sotto sequestro un'area con materiali inquinanti. Il 7 dicembre del 2022 viene dichiarato il fallimento della ditta Saneco. Il 3 aprile del 2023 interrogazione della consigliera Ubaldi in Consiglio comunale. L'assessore ai Lavori Pubblici De Vanna comunica che hanno bloccato i permessi di costruire perchè non è stata ancora presentata una fideiussione valida, a garanzia delle opere di urbanizzazione. La stessa è scaduta nel 2019. Nel marzo del 2023 l'architetto Vittorio Guasti, direttore dei lavori di Nuovo Mondo Immobiliare, presenta una nota con impegno a concludere i lavori entro il mese di giugno.

"Dal 2019 non esiste più una fidejussione - sottolineano i residenti - e di conseguenza il Comune non sa più come fare ad escutere la fideiussione inesistente. Dovrebbe imporre alla ditta di fare i lavori di urbanizzazione e di manutenzione speciale per questo quartiere. Tutte le famiglie che abitano qui hanno pagato tutte le case e le opere di urbanizzazione. La ditta ha abbandonato il quartiere"