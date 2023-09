“Quartieri in festa”: terza tappa della manifestazione al quartiere San Leonardo

Il quartiere San Leonardo sarà il protagonista della terza tappa nella rassegna “Quartieri in festa”, promossa dall'assessorato ai Quartieri, Partecipazione e Rapporti con il Terzo Settore del Comune di Parma. Domenica 24 settembre, dalle 9 alle 20, l'area compresa tra via San Leonardo e via Trento si animerà attraverso un programma variegato di attività ed eventi che spazierà dalla musica alle performance di danza, dalle mostre ai dibattiti, dagli spettacoli teatrali alla ginnastica ritmica e acrobatica.

Il giorno prima della festa, sabato 23 settembre a partire dalle 20, al Circolo Inzani, in via Anedda, si svolgerà la cena di solidarietà, organizzata in collaborazione con Grandi Agenzie di via Trento, il cui ricavato sarà devoluto all'associazione MANI, per un progetto di empowerment femminile in Senegal, e all'associazione marocchina Al–Amal, per sostenere la popolazione marocchina recentemente colpita dal terremoto.

A seguire, domenica 24 settembre, si svolgerà la festa del quartiere con un fitto cartellone di appuntamenti proposti da oltre cinquanta associazioni, presenti insieme agli istituti scolastici e ai commercianti della zona; questi ultimi, in collaborazione con Ascom e Confesercenti, organizzeranno, altresì, le aperture straordinarie dei negozi. Nel corso della conferenza stampa presso la scuola Vicini, l’assessora alla Partecipazione, Associazionismo, Quartieri, Daria Jacopozzi ha ringraziato le moltissime associazioni e le realtà del quartiere che per mesi si sono spese attivamente nell’organizzazione dell’evento ed ha aggiunto: “La festa del San Leonardo sarà ricca di attività, incontri, dibattiti ed eventi culturali, artistici e musicali: è un programma che nasce grazie ai contributi di tante realtà del quartiere, che quotidianamente operano per e nella comunità, e dagli stimoli offerti dal Tavolo Cultura San Leonardo. Questa festa, che parte dal mondo associativo, darà voce a tutto il quartiere e sarà un'imperdibile occasione per scoprire o per conoscere meglio il San Leonardo”.

Parole confermate dalla preside dell'Istituto Comprensivo Micheli, Chiara Palù: “La festa sarà un momento per incontrarsi e condividere le ricchezze e la vivacità culturale di questo quartiere; consentirà, inoltre, agli studenti della nostra scuola di mostrare i progetti di cui sono stati autori, come il murales, e di partecipare come guide nel corso della visita sul trenino itinerante. Sarà un evento intergenerazionale e noi siamo felici di aver contributo attivamente alla sua realizzazione”. Alla conferenza stampa è intervenuto anche Giovanni Galli, presidente dell'associazione Amici della Biblioteca di San Leonardo che ha ribadito l'importanza di fare rete fra le associazioni e di collaborare fra realtà anche diverse nell'intento comune di “ricostruire una identità culturale del quartiere San Leonardo. La strada per superare le difficoltà passa per la partecipazione e la responsabilità. E questa festa rappresenterà un grande momento di partecipazione per la nostra comunità”.

Presente all'incontro anche Simone Simonazzi, direttore di Edicta Eventi, società che ha organizzato la festa in sinergia con il Comune: “credo sia importante sottolineare che abbiamo lavorato rispettando e interagendo con il lavoro già svolto dalle associazioni di quartiere. Crediamo che questa rassegna possa essere il punto di partenza di una futura serie di iniziative che potranno svilupparsi nel quartiere”.

Tra gli eventi in programma alla festa le mostre fotografiche “Un quartiere in evoluzione” e quella relativa al progetto “Etnie”, l'esposizione del modello in scala 1/10 del Forno 1 ex stabilimento Bormioli, quella delle attrezzature e dei manufatti del maestro liutaio Giorgio Giliotti, che per l'occasione porterà anche il suo celebre violino di vetro; per la danza verranno, invece, proposte performance contemporanee e latino-caraibiche, ma anche danze tradizionali della Costa d'Avorio e balli folkloristici albanesi. Altrettanto ricco il programma musicale con concerti e canti popolari che in diversi momenti della giornata faranno da colonna sonora alla manifestazione. Ma saranno previsti anche interessanti momenti di riflessione e confronto: verrà, infatti, allestita su via Trento un'area dibattito, a partire dalle ore 15.30, dove si svolgerà un incontro sul mondo giovanile, gestito da Gruppo Scuola/Centro Giovani Casa nel Parco, che vedrà anche la partecipazione dell'assessora alla Comunità Giovanile del Comune di Parma, Beatrice Aimi, e successivamente, la presentazione del progetto di crowdfunding “Guida di viaggio al San Leonardo”.

Per scoprire e approfondire la storia dell’intero quartiere San Leonardo verrà, infine, messo a disposizione, grazie al contributo di Chiesi Farmaceutici, un trenino itinerante che accompagnerà i visitatori lungo un percorso che si snoderà dal Wopa, alla sede della LIPU, dal murales di via Milano, alla sede dell'ex Bormioli. L'iniziativa è organizzata da Manifesto per San Leonardo nell'ambito del progetto Urban Trai(l)n Parma, in collaborazione con gli studenti della SSPG Vicini – I.C. Micheli e con Associazione Kwa Dunìa che illustreranno i luoghi interculturali di San Leonardo.

La festa ospiterà al suo interno anche tre appuntamenti presenti nel calendario del “Settembre Gastronomico”, che si svolgeranno presso Officine ON/OFF, e lo spettacolo teatrale per tutta la famiglia, “Oh...tello!”, ispirato all'opera di Verdi/Shakespeare, nell'ambito del programma “Verdi Off”.

Prossimo appuntamento con “Quartieri in festa”, domenica 01 ottobre nel quartiere Oltretorrente.