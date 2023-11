Sindaco e assessori incontrano i Quartieri: si riparte giovedì

Sindaco e Giunta incontrano i Quartieri giovedì 23 novembre, unica anticipazione quella di martedì 21 novembre in cui si è svolto l’incontro nel Quartiere Pablo con l’Assessora Vernizzi. Gli incontri si svolgono nel segno della partecipazione, dell’ascolto, del confronto, e dell’informazione.

Partecipazione e vicinanza dei cittadini alla vita "politica" sono temi cruciali per l’Amministrazione, in un dialogo democratico e aperto con il territorio. Ogni Assessore, ciascuno con le proprie deleghe, avrà modo di approfondire tematiche legate a queste ultime, presentando le proprie progettualità e accogliendo gli spunti che nascono anche dal clima sociale che segna le diverse zone della città. Si tratta di un’occasione per guardare ai singoli quartieri ogni mese, insieme a tanti/e cittadini/e, un’esperienza innovativa ed arricchente volta potenziare anche il senso di appartenenza di ciascuno alla propria comunità.

Calendario Incontri nei Quartieri

Giovedì 23 novembre, con i seguenti orari.

Quartiere Cittadella, ore 17, Sala Civica Bizzozero, incontro con il Sindaco Michele Guerra.

Quartiere Golese, ore 18, Sala Civica di Baganzola, strada provinciale 159, incontro con l’Assessore al Bilancio e Sport, Marco Bosi.

Quartieri Cortile San Martino - San Leonardo, ore 18.30, Auditorium Toscanini, in via Cuneo 3, con l’Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica e Mobilità, Gianluca Borghi

Quartiere Lubiana - San Lazzaro, ore 18.30, Fondazione Bagnaresi, via Saragat 33, con l’Assessore alle Politiche Sociali, Ettore Brianti.

Quartieri Molinetto – San Pancrazio, ore 18.30, Circolo Dipendenti Sanità, via Confalornieri, 43, con l’Assessore ai Lavori Pubblici e Legalità, Francesco De Vanna.

Quartiere Montanara, ore 18.30, Sala Civica Cinghio, via Cimabue, con l’Assessora alla Partecipazione, Associazionismo e Quartieri, Daria Jacopozzi.

Quartiere Oltretorrente, ore 18.30, Parma Lirica, via Gorizia, 2, con il Vicesindaco e Assessore a Cultura e Turismo, Lorenzo Lavagetto.

Quartiere Parma Centro, ore 18.30, nella sala Giovanna del Complesso S. Paolo, vicolo delle Asse 5, con l’Assessora ai Servizi Educativi e Transizione Digitale, Caterina Bonetti.