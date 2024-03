Rami caduti per il vento: interventi dei vigili del fuoco

Nel corso del pomeriggio di sabato 23 marzo a causa del forte vento che sta imperversando in città si sono verificati alcuni episodi, in vari quartieri di Parma, di caduta di rami e di rami pericolanti. I vigili del fuoco sono partiti dalla caserma di via Chiavari per mettere in sicurezza le aree interessate. Gli operatori del 115, arrivati sul posto, hanno effettuato un sopralluogo e poi sono tempestivamente intervenuti con alcune squadre. Nessuna delle situazioni che si sono verificate in città sarebbe particolarmente critica.

