Reggia di Colorno: ricollocate anche le statue sul lato torrente

Sono tornate al loro posto ieri, dopo il restauro, le 2 statue e i 5 vasi della Reggia di Colorno sul lato del torrente, che erano state danneggiate dal terremoto del 2012.



Si tratta della terza fase di un’operazione complessa, del costo complessivo di 970 mila euro, finanziata dalla Provincia, proprietaria della Reggia, e che si concluderà entro un mese circa, con il completamento dei restauri in quota e la chiusura del cantiere.

Anche il ri-posizionamento di queste statue, come già quello della facciata, ha richiesto un notevole dispiegamento di maestranze e di mezzi e una autogru di grandi dimensioni





Le opere, smontate dopo il sisma, sono state restaurate da RWS Srl in laboratorio, sotto la direzione lavori dell'arch. Enrico Pisi della Provincia, coadiuvato dall'arch. Barbara Zilocchi ed in accordo con la Sovrintendenza Archeologie Belle Arti e Paesaggio delle Province di Parma e Piacenza.



Soddisfatti il Presidente della Provincia Andrea Massari e il Delegato al Patrimonio Nicola Cesari per questa operazione, che restituisce alla sua bellezza la Reggia, straordinario tesoro del patrimonio di tutta la comunità, per cui la Provincia ha in atto un importante percorso di valorizzazione.