Elezioni Rsu nei settori pubblici, al voto dal 5 al 7 aprile

In vista dell'imminente appuntamento per i rinnovi delle RSU in tutti i settori pubblici (si vota il 5, 6 e 7 aprile), la segretaria generale della Funzione Pubblica Cgil provinciale, Rosalba Calandra Checcho (in foto), inoltra un appello al voto alle migliaia di lavoratrici e lavoratori dei diversi comparti coinvolti (funzioni centrali, sanità ed enti locali) sul territorio, ricordando che si tratta di un fondamentale momento di democrazia che avvalora la rappresentanza e la possibilità di tutelare e rafforzare i diritti di tutti. "I settori coinvolti da questo appuntamento per la Funzione Pubblica sono quelli del comparto delle Funzioni Centrali, degli Enti Locali, della Sanità pubblica. Un voto che non solo rinnova le rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro a distanza di quattro anni dalla passata tornata arriva nella fase di rinnovo contrattuale. Votare è un’opportunità da non sprecare. È l’occasione per le lavoratrici e i lavoratori dei servizi pubblici di avere rappresentanza, votando ed eleggendo in tutti i luoghi di lavoro coloro che garantiranno l’attuazione dei nuovi contratti, rivendicando diritti e dignità. Con il nuovo contratto vedremo i risultati degli impegni presi con i lavoratori con il rinnovo 2016/2018. Abbiamo presentato le liste in 74 enti della Provincia di Parma, in totale sono 310 candidati con altre 200 lavoratori e lavoratrici impegnati nelle commissioni elettorali e seggi, tutto quello che si poteva mettere in campo come categoria lo abbiamo fatto".