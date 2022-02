San Leonardo, cittadini infuriati: "Degrado, mancanza di illuminazione e scarsa sicurezza"

I cittadini del quartiere che fanno parte del comitato 'Manifesto San Leonardo' elencano le problematiche alle zone in cui vivono: dalla mancanza delle barriere antirumore alla presenza di rifiuti in strada, dalla scarsa illuminazione alla sicurezza dei pedoni.

"Via Villa Sant’Angelo: mancanza di idonee barriere antirumore a protezione delle abitazioni come peraltro previsto dagli accordi tra Stu Stazione ed i proprietari che hanno ceduto il terreno necessario a realizzare la via. Peraltro gli alberi situati fra la nuova strada ed i binari, che rappresentavano una barriera naturale lungo il tracciato ferroviario, sono stati recentemente abbattuti anche se sani eliminando la garanzia di un minimo di protezione.

Tratto pedonale e sottopasso di Via Europa lato stazione: il marciapiede risulta accidentato, percorribile a fatica con carrozzine disabili e/o passeggini, soggetto ad allagamenti - durante le piogge – che impediscono il transito. I bambini che frequentano la scuola Adorni utilizzano questo passaggio con molte difficoltà.



Presenza di rifiuti accumulati ai lati massicciata ferroviaria. resenza di piante ai lati massicciata ferroviaria non curate che crollano letteralmente sul marciapiede durante l'estate.



ottopasso mancante di illuminazione: di fatto è percorribile solo nelle ore diurne (presente illuminazione invece lato torrente Parma pista pedo-ciclabile).

San Leonardo: il degrado nel quartiere

Sottopasso con presenza di umidità (gocciola dal soffitto) in qualsiasi periodo. In estate nelle pozze nidificano le zanzare.



Presenza di una struttura metallica con indicazione di una società elettrica di cui non si conosce la destinazione e non protetta adeguatamente (la recinzione sembra ancora quella di cantiere).



Sulla rotatoria mancanza di ringhiere a norma a protezione dei pedoni e/o ciclisti che transitano sul marciapiede (sembrano strutture provvisorie di cantiere che negli anni sono crollate e/o si sono arrugginite).

Si richiede pertanto che il Comune di Parma, nell’obiettivo di tutelare la salute delle persone residenti nella zona, si faccia parte attiva nei confronti di Stu Stazione e verso Rfi affinché provvedano alla costruzione delle barriere antirumore; che il Comune proceda a tutte le verifiche ed interventi di propria competenza nonché a farsi parte attiva per quelle di altri entità

Ci auguriamo una immediata presa in consegna dell’esposto al fine di risolvere le problematiche e consentire una adeguata tutela dall’inquinamento ambientale ai residenti e condizioni di sicurezza per gli utilizzatori del sottopasso. Anche questo non è un gran biglietto da visita per la città".