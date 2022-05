Oggi è il giorno dello sciopero generale: disagi per bus, treni e servizi pubblici

Oggi, venerdì 20 maggio, è il giorno dello sciopero generale contro la guerra indetto dai sindacati di base contro la guerra. Si fermano per 24 ore tutti i settori pubblici e privati. L'astensione dal lavoro è indetta da Cub, Sgb, Usi-Cit, Cobas, SiCobas, Usb, dai Giuristi democratici e associazioni pacifiste come Abbasso la Guerra, l’Assemblea Antimilitarista, Rete PeaceLink. E' stato anche indetto un presidio davanti alla stazione ferroviaria dalle ore 9.30.

I contenuti dello sciopero riguardano la richiesta dell'immediato cessate il fuoco, il congelamento dei prezzi di beni e servizi primari e lo sblocco dei contratti, nonché contro le politiche di privatizzazione in atto, le spese militari e la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario.

Nella mattinata di oggi sono stati segnalati alcuni disagi legati alla circolazione degli autobus in città e dei treni lungo la linea ferroviaria Milano-Bologna. A rischio anche i servizi comunali e sanitari mentre per il settore della scuola non sono previste adesioni massicce ma la partecipazione allo sciopero di qualche singolo docente o lavoratore della scuola potrebbe provocare disagi e rallentamenti dell'attività.

Tep informa che verranno assicurate, per il servizio urbano – Happy bus, tutte le corse in partenza dai capolinea dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12.10 alle 14.40; per il servizio extraurbano – Prontobus extraurbano, tutte le corse in partenza dai capolinea dalle 5.30 alle 8.45 e dalle 12.10 alle 14.553

Per i treni lo stop sarà dalle 21 del 19 alle 21 del 20 maggio. Trenitalia non prevede modifiche alla circolazione dei convogli a lunga percorrenza, mentre per quelli regionali saranno garantiti solo i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Trenitalia sottolinea che l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche dopo la sua conclusione.