Scuola nel Parco: affidati lavori di bonifica da 2 milioni per il recupero dell’area

Il Comune di Parma predispone un investimento di circa due milioni di euro per l’affidamento dei lavori di bonifica del terreno in cui sorgerà la Nuova Scuola Secondaria del Quartiere Lubiana – Cittadella, nota come “Scuola nel Parco”. Questi interventi si sono resi necessari in quanto, in seguito a carotaggi ulteriori del terreno, è emersa in profondità la presenza di frammenti e fibre di amianto. Questa operazione di rigenerazione urbana permetterà la restituzione alla città di un’area di oltre 12.500 mq, in cui sorgerà una nuova scuola media che arricchirà l’offerta educativa della città. Il terreno, riacquistato dal Comune nel 2021, era di proprietà demaniale e, da diversi decenni, versava in stato di abbandono. Già all’epoca, era stata effettuata una prima analisi del terreno che non aveva evidenziato contaminazioni. Considerata anche la destinazione d’uso finale dell’area, al fine di neutralizzare qualsiasi fonte di rischio, l’Amministrazione ha proseguito con ulteriori attività di analisi e campionamento del suolo. Il Comune ha provveduto ad attivare la procedura a norma di legge secondo le disposizioni del Testo Unico dell’Ambiente per la predisposizione di uno scrupoloso piano di bonifica, già sottoposto con esito positivo alla valutazione delle competenti ARPAE e AUSL di Parma.

La realizzazione della Scuola nel Parco è uno dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e si configura come una delle opere strategiche di rigenerazione urbana identificate dall’Amministrazione, insieme con l’Ospedale Vecchio (Sotto Crociera), il Palasport, l’ex Municipio di San Lazzaro, la nuova illuminazione del Parco Ducale. L’avvio dei lavori di bonifica, di natura del tutto imprevedibile, non pregiudicherà il finanziamento PNRR e, attraverso un cronoprogramma rimodulato, sarà possibile salvaguardare la conclusione dei lavori entro l’annualità 2026.

“Il ritrovamento di amianto nei terreni dove sorgerà la Scuola nel Parco – commenta il Sindaco Michele Guerra – ci ha portati a sottoporre immediatamente agli organi competenti la questione e a procedere senza indugio al finanziamento necessario alla bonifica dell’area. Oltre a ciò, ci siamo adoperati per fare sì che questo importante cantiere, uno di quelli collegati ai fondi PNRR, non corresse il rischio di vedersi fermare da un ostacolo del tutto imprevedibile e potesse mantenere il 2026 come anno di sua conclusione. Ringrazio l’Assessore De Vanna e i tecnici che hanno con tempestività affrontato questo problema instradandolo verso la soluzione e dando prova, una volta di più, dell’ottima reattività con cui l’Ente sta gestendo il PNRR e le sue complessità”.

“Con questa bonifica l’Amministrazione assume un ulteriore impegno, eccezionale anche come rapidità di manovra: lo scopo ultimo è garantire la tutela massima dei cittadini e del territorio, mantenendo la celerità e la tempestività dei lavori di realizzazione delle opere del PNRR. Stanziando 2 milioni di euro per la bonifica, il Comune si presenta al Ministero con le carte in regola, avendo peraltro rispettato, anche in questo caso, la milestone del 30 settembre 2023 per la sottoscrizione del contratto. Consegneremo alla città una scuola aperta al quartiere, immersa nel verde, rispettosa dell’ambiente, sicura e accogliente”, commenta Francesco De Vanna, Assessore ai Lavori Pubblici. Il Comune di Parma ha presentato diverse candidature a bandi del PNRR in ambiti di intervento strategici per la città e per i suoi cittadini. Sono stati finanziati complessivamente 38 progetti, per un totale di 73,7 milioni di euro. Per maggiori informazioni sulle opere e sull’avanzamento del lavori è possibile consultare la sezione del sito appositamente creata: https://www.comune.parma.it/ it/argomenti/pnrr