Sindaco e Giunta incontrano i Quartieri, appuntamento il 23 gennaio

Sindaco e Giunta incontrano i Quartieri martedì 23 gennaio. Gli incontri si svolgono nel segno della partecipazione, dell’ascolto, del confronto, e dell’informazione.

Rientrano nel progetto “100 – La Giunta nei quartieri”, che ha preso avvio lo scorso anno con 100 incontri in 10 quartieri della città.

Partecipazione e vicinanza dei cittadini alla vita "politica" sono temi cruciali per l’Amministrazione, in un dialogo democratico e aperto con il territorio. Ogni Assessore, ciascuno con le proprie deleghe, avrà modo di approfondire tematiche legate a queste ultime, presentando le proprie progettualità e accogliendo gli spunti che nascono anche dal clima sociale che segna le diverse zone della città. Si tratta di un’occasione per guardare ai singoli quartieri insieme a tanti/e cittadini/e, un’esperienza innovativa ed arricchente volta a potenziare anche il senso di appartenenza di ciascuno alla propria comunità.

Calendario Incontri nei Quartieri

Martedì 23 gennaio 2024

• Quartiere Vigatto, ore 18.30, Circolo Famjia Alberese, vie delle Gaggie 4, incontro con il Sindaco Michele Guerra.

• Quartiere Lubiana - San Lazzaro, ore 18, Fondazione Bagnaresi, via Saragat 33, incontro con l’Assessore al Bilancio e Sport, Marco Bosi.

• Quartiere Cittadella, ore 18, Sala Civica Bizzozero, Parco Bizzozero, incontro con l’Assessora ai Servizi Educativi e Transizione Digitale, Caterina Bonetti.

• Quartiere Parma Centro, ore 18.30, nella sala Giovanna del Complesso S. Paolo, vicolo delle Asse 5, incontro con l’Assessora alla Rigenerazione Urbana, Chiara Vernizzi.

• Quartieri Cortile San Martino - San Leonardo, ore 18.30, Auditorium Toscanini, in via Cuneo 3, incontro con l’Assessora alla Comunità Giovanile, Beatrice Aimi.

• Quartiere Golese, ore 18.30, Sala Civica di Baganzola, strada Provinciale 159, incontro con l’Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica e Mobilità, Gianluca Borghi.

• Quartiere Montanara, ore 18.30, Sala Civica Cinghio, via Cimabue, incontro con l’Assessore ai Lavori Pubblici e Legalità, Francesco De Vanna.

• Quartieri Molinetto – San Pancrazio, ore 18.30, Circolo Dipendenti Sanità, via Confalonieri, 43, incontro con l’Assessore alle Politiche Sociali, Ettore Brianti.

• Quartiere Oltretorrente, ore 18.30, Casa del Quartiere di Villa Ester, strada Costituente 15, con l’Assessora alla Partecipazione, Associazionismo e Quartieri, Daria Jacopozzi.

• Quartiere Pablo, ore 18.30, Centro Sociale Anziani Il Tulipano, via Marchesi 6/b, con il Vicesindaco e Assessore alla Cultura e Turismo, Lorenzo Lavagetto.