Polizia alle fermate dei bus e vigili davanti ai bar: centinaia di controlli per il Super Green pass

Poliziotti e carabinieri alle fermate degli autobus, in centro e nei quartieri di Parma e polizia locale davanti ai bar e ai locali per controllare i clienti. E' questa l'inedita immagine che i cittadini parmigiani nella giornata di ieri, lunedì 6 dicembre - giorno d'esordio per le nuove norme previste dal Decreto del Governo per l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico e ai locali - si sono trovati davanti dalla mattina e fino al tardo pomeriggio.

Centinaia di controlli per verificare il rispetto delle norme: per salire a bordo di autobus e treni regionali, infatti, è necessario il Green pass mentre è possibile entrare all'interno dei locali - bar, pub e ristoranti - solo con la certificazione Super Green pass, ottenibile con la vaccinazione o in caso di guarigione da Covid-19.

Dal Montanara al San Leonardo l'impegno di polizia, carabinieri, finanza e polizia locale è stato capillare: in diverse fermate dei bus urbani più frequentati gli agenti hanno atteso l'arrivo dei mezzi per controllare le persone che scendevano o che erano in procinto di capire. Dopo la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza, infatti, è stata delineata - come da circolare del Ministero dell'Interno - una priorità a polizia e carabinieri per il controllo degli autobus e alla polizia locale per quanto riguarda gli esercizi commerciali.

Tutti i controlli, secondo le prime informazioni, si sarebbero svolti senza proteste da parte dei cittadini che sono stati sottoposti ai controlli. L'impianto dei controlli proseguirà nei prossimi giorni e, secondo quanto dichiarato dal Prefetto, le verifiche saranno capillari e diffuse: per i locali, per esempio, l'obiettivo dichiarato è di controllarle - in questa prima settimana - il 20%, per poi proseguire nelle prossime settimane fino alla copertura totale del 100% nel mese di gennaio.