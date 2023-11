Taglio dei Frecciarossa a Parma, lettera al Governo

Cinque Frecciarossa in meno rispetto ai 21 attuali: un taglio drastico, che ha indetto la Regione Emilia-Romagna a scrivere a Trenitalia. Il caso è quello dei treni ad Alta velocità che però viaggiano sulla linea tradizionale e collegano città come Modena e Parma a Bologna, Roma e Milano, senza per forza dover cambiare alla Mediopadana di Reggio. Per evitare il taglio, destinato a partire col nuovo orario invernale in vigore dal 10 dicembre, l'assessore regionale ai Trasporti Andrea Corsini ha scritto lo scorso 27 ottobre all'ad di Trenitalia. Da parte della Regione c'è una "assoluta contrarietà a una decisione unilaterale presa dal ministero e da Trenitalia", sottolinea il sottosegretario alla presidenza della Regione Davide Baruffi rispondendo ad una domanda di Giulia Pigoni di Italia viva durante il question time di questa mattina in Assemblea legislativa. La conseguenza, teme la giunta regionale, sarà l'aumento dei viaggiatori sui treni regionali già affollati "e il ricorso al mezzo privato". Parla di una "scelta penalizzante per la nostra regione" Pigoni, neo-capogruppo Iv. "Un errore strategico grossolano dei ministero e Trenitalia- aggiunge- scelte di questo genere non fanno che far riversare altre persone sulle strade. Per l'ennesima volta il Governo sta cercando di penalizzare la nostra Regione. Speriamo che dopo la lettera dell'assessore Corsini possa esserci un ripensamento.