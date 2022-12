Centro Cardinal Ferrari: al teatro di Fontanellato vince l’integrazione

Ragazzi e bambini disabili e non, senza distinzioni, ciascuno a suo modo concentrato ed emozionato, per la prima volta al cospetto di un pubblico vero, in un teatro vero, su di un palco vero. Comune, Scuole e Centro Cardinal Ferrari di nuovo insieme per una bella iniziativa di inclusione territoriale e di divulgazione della cultura della disabilità.

Dopo il ricco programma per le celebrazioni della Bandiera Lilla a settembre, la sinergia – che ha visto ancora una volta protagonista la Compagnia Teatrale “Progetti e Teatro” - è tornata oggi d’attualità con una mattinata del tutto particolare nel corso della quale alcuni ragazzi della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Fontanellato e Fontevivo e alcuni giovani e giovanissimi pazienti del Centro Cardina Ferrari, con serie patologie neurologiche, sono saliti insieme sul palco del teatro cittadino per uno spettacolo fatto di musica, parole, immagini.

Molto bella ed emozionante l’integrazione di ragazzi resi così simili tra di loro dalla medesima emozione di esibirsi al cospetto del pubblico e in un contesto ambientale così suggestivo. “Iniziative come queste fanno bene al nostro territorio – ha detto il Sindaco di Fontanellato, Luigi Spinazzi –

e, attraverso i fatti e l’esperienza diretta, vanno a educare i nostri giovani all’inclusione, alla conoscenza e al rispetto reciproco dell’altro”.

“Il teatro e le arti in generale – dice la dottoressa Donatella Saviola, neurologo, psicoterapeuta e responsabile del progetto per il Centro Cardinal Ferrari – se adeguatamente inseriti in percorsi di riabilitazione strutturati, rappresentano un potente fattore di recupero. Lo vediamo da anni attraverso i

nostri progetti, tra cui, appunto, il laboratorio teatrale, reso possibile dalla collaborazione con i registi e scenografi Matteo Corati e Carlo Ferrari”.

“Questo territorio – dice Antonio De Tanti, direttore del Centro Cardinal Ferrari – da anni si sta mostrando sensibile ai temi dell’inclusione e dell’abbattimento di ogni barriera e noi del Centro Cardinal Ferrari siamo fieri di poter dare, a modo nostro, un contributo per una costante crescita culturale del territorio in questa direzione”.

Il Centro Cardinal Ferrari di Fontanellato per competenze professionali, know how e percorsi di terapia e cura è un’eccellenza nazionale nella riabilitazione e nelle disabilità complesse in età evolutiva e in età adulta.

