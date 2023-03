Teatro Regio, domani la dichiarazione di monumento nazionale in Senato

Domani mattina in Senato la dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma. È quanto si apprende al termine della capigruppo a Palazzo Madama.

Una settimana fa, il Senato aveva dato il via libera, per alzata di mano, alla "procedura abbreviata" per l'approvazione del disegno di legge sull'importante riconoscimento. Un sì convinto e bipartisan, già all'epoca. "Il "Regio è nei fatti un monumento importante dal punto di vista storico, sociale e culturale. Dichiararlo tale per legge è doveroso e ringrazio la collega Maria Gabriella Saponara per aver proposto nella scorsa legislatura il provvedimento per il quale abbiamo deliberato il procedimento abbreviato", ha detto la senatrice Elena Murelli della Lega, tra le promotrici dell'iniziativa parlamentare.