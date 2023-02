Tep è il nuovo vettore ufficiale delle Zebre Parma

La stretta di mano tra il presidente di TEP Roberto Prada e l'amministratore unico delle Zebre Parma Michele Dalai ha sancito l'ufficialità dell'accordo. Da oggi, infatti, TEP è il nuovo vettore ufficiale della franchigia della Federazione Italiana Rugby che compete nei due tornei internazionali BKT United Rugby Championship ed EPCR Challenge Cup.

La collaborazione si esprimerà a partire dalla trasferta di venerdì 3 marzo, in occasione della sfida in casa degli Scozzesi Glasgow Warriors valevole per il 15° turno di campionato.

La formazione ducale annovera nella propria rosa i migliori atleti del movimento rugbistico italiano ed alimenta, insieme all'altra franchigia del Benetton Rugby, l'ossatura della Nazionale in occasione del Guinness Sei Nazioni, dei test match e delle varie edizioni della Coppa del Mondo; il XV del Nord Ovest viaggerà sui pullman TEP per raggiungere i principali aeroporti internazionali e giocare sui campi di tutta Europa, Regno Unito e Sudafrica. Atleti, staff e dirigenti del Club utilizzeranno, inoltre, altri mezzi della flotta TEP per spostamenti locali e impegni istituzionali.

Esprime soddisfazione il presidente di TEP Roberto Prada: "Ci fa piacere avviare questa partnership e offrire il nostro supporto alle Zebre Parma. Sappiamo quanto sia importante per una realtà come questa arrivare a destinazione in modo confortevole, sicuro e puntuale. Il nostro team è pronto a lavorare a stretto contatto con la squadra per soddisfarne le esigenze di viaggio e assicurare che i nostri servizi siano all'altezza delle aspettative. Questa partnership è un segno del nostro impegno per la città e per il mondo dello sport".

Le dichiarazioni dell'amministratore unico delle Zebre Parma Michele Dalai: "Quando si incrociano percorsi virtuosi come quello di Zebre e quello di TEP è un momento di grande felicità. Il tema della mobilità sostenibile, per come lo affronta TEP, appartiene alla sfera di relazioni che le Zebre stanno cercando di avviare anche nel territorio. Ringrazio Roberto Prada e tutta la sua azienda perché oggi compiamo insieme un passo in avanti. Portare i tifosi al Lanfranchi ed avvicinarli al nostro ambiente è uno degli obiettivi che, nel nostro processo di radicamento nel territorio, cerchiamo di perseguire. Inoltre, siamo felici che il nostro club viaggi con TEP: un'altra iniziativa per dimostrare che Zebre Rugby Club è diventato Zebre Parma e lo sarà ancora di più in futuro".

La partnership con TEP rappresenta per le Zebre un modo per rafforzare il legame con il territorio e testimoniare il proprio impegno per la mobilità sostenibile. La franchigia gialloblù, infatti, da pochi giorni è entrata a far parte del circuito del mobility management, che riunisce aziende ed enti di Parma impegnati a ridurre l'impatto ambientale dei propri spostamenti. Le Zebre, con circa un centinaio di tesserati e collaboratori e una vasta platea di tifosi locali, italiani ed internazionali, rappresentano per la città un'opportunità per sensibilizzare l'intera comunità su questo tema importante.

Il Club si impegna a promuovere una mobilità green, a partire dalla possibilità di lasciare a casa l'auto e raggiungere lo Stadio Lanfranchi di Parma con le diverse soluzioni del trasporto pubblico.