“Tiroide e salute io mi informo bene”. È questo il messaggio scelto dalle società scientifiche in occasione della Settimana mondiale della Tiroide che ricorre quest’anno da mercoledì 25 a martedì 31 maggio. Sarà proprio la corretta informazione l’obiettivo degli specialisti dell’ambulatorio di Endocrinologia pediatrica che per tutta la settimana saranno all’ingresso dell’Ospedale dei Bambini Pietro Barilla per dare risposta alle tante domande che le persone con una malattia tiroidea si pongono. Sfatare falsi miti e fare chiarezza sulle tante fake news che riempiono il web e che sono il primo passo verso l’autodiagnosi o le terapie fai da te è l’obiettivo che si pongono gli specialisti dell’ambulatorio afferente alla Clinica pediatrica.

“La nostra – spiega Maria Elisabeth Street responsabile del Centro Clinico e di Ricerca, Unità Metabolica, per l’Endocrinologia Pediatrica dell’Università di Parma - sarà un’occasione per mettere in luce le inesattezze più comuni che circolano sulla tiroide e per fare il punto sulle attività del nostro ambulatorio. Saremo quindi davanti all’Ospedale dei Bambini a disposizione dei piccoli pazienti e dei loro familiari per fornire tutte le informazioni e rispondere ai loro quesiti”.

La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 è patrocinata dall’ISS, Istituto Superiore di Sanità e promossa dalle principali società scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche, quali AIT, Associazione Italiana della Tiroide – AME, Associazione Medici Endocrinologi – SIE, Società Italiana di Endocrinologia – SIEDP, Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica – SIGG, Società Italiana di Gerontologia e Geriatria – SIUEC, Società Italiana Unitaria di Endocrino Chirurgia – AIMN, Associazione Italiana Medici Nucleari – ETA, AIBAT Associazione Italiana Basedowiani e tiroidei, European Thyroid Association insieme al Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini