Tirreno-Brennero: Europa Verde organizza una non inaugurazione

L'inaugurazione del casello di Sissa Trecasali dell'autostrada Tirreno-Brennero era prevista per l'ottobre del 2022. Dopo lo slittamento di un anno c'è stato un nuovo slittamento, di cui abbiamo parlato nel novembre del 2023. Nel settembre del 2022 abbiamo anche realizzato un'inchiesta sull'autostrada più inutile d'Italia per Today.it.

Nei prossimi giorni Europa Verde organizzerà la non inaugurazione della Tibre. L’appuntamento è per le 20.45 di lunedì 25 marzo alla sala Maria Luigia di Fontevivo. “È significativo che nessuno dei politici, di destra e di sinistra, che tanto hanno voluto questo pezzo di autostrada , sia minimamente interessato alla sua apertura – spiega Enrico Ottolini, consigliere comunale a Parma per Europa Verde e Possibile -. Avranno capito che le priorità sono altre e che è stato un grande errore sprecare soldi e territorio in una strada così anacronistica, quando oggi sappiamo quanto sia urgente e prioritario mettere tutte le risorse nel completamento della ferrovia Pontremolese? Sta di fatto che non riescono ad andare oltre l’imbarazzo e non riescono a raccontare la storia dell’obbrobrio Ti-Bre. Dunque lo faremo noi.”.

“La bretella Tibre è una ferita aperta - afferma Nicola Dall’Olio -. Il casello rifinito di tutto punto che sbuca nella campagna di Trecasali è la dimostrazione lampante dell’insensatezza di una infrastruttura voluta da una classe politica e imprenditoriale con idee di sviluppo obsolete, incurante

dei valori dell’ambiente e del territorio e della sfida climatica ed energetica che dobbiamo affrontare. Le merci che si vogliono portare dai porti del Tirreno al Brennero devono viaggiare su treno, perché l’Austria, con la prossima apertura del valico ferroviario, bloccherà sempre di più il

transito dei Tir. Ma non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. In realtà sappiamo che la spinta decisiva, per realizzare questo inutile moncone autostradale, fu l’estensione automatica della concessione dell’A15 fino al 2032, che altrimenti sarebbe dovuta andare a gara. Il risultato è la

cancellazione di 74 ettari di campagna fertile, un’autostrada costata 360 milioni più altri 150 per opere di compensazione che sono altre strade, sovrappassi e tangenziali. Una beffa e un ulteriore sfregio alla ormai irriconoscibile Food Valley ”.

Il progetto: 513 milioni di euro per 12 chilometri, 42 milioni e 750 mila euro a chilometro

Il progetto contestatissimo dai residenti che è costato - per quanto riguarda il primo lotto - 513 milioni di euro per soli 12 chilometri. Ma c'è un'anomalia abbastanza evidente: la nuova autostrada finisce infatti dritta nei campi della campagna parmense. L'autostrada Parma-La Spezia sarà presto chiamata La Spezia-Sissa Trecasali: il nuovo tratto di autostrada infatti collegherà lo svincolo dell'A1 a Ronco Campo Canneto. Facendo bene i calcoli possiamo notare che sono stati spesi 42 milioni 750 mila euro a chilometro, per una velocità media di avanzamento di 521 metri l'anno

Per realizzare 12 chilometri ci sono voluti 23 anni, per completarla ne mancano altri 72...

Il progetto completo prevede il collegamento con l'autostrada A22 Tirreno-Brennero, in particolare con il casello di Nogarole Rocca, in provincia di Verona: l'intenzione è infatti di togliere traffico all'autostrada A1. Dalla fine del nuovo tratto a questo casello ci sono però altri 72 chilometri. Se per realizzare 12 chilometri ci sono voluti 23 anni, dal 1999 (data del decreto ministeriale) al 2002 sarà difficile riuscire a completarne più di 70 in breve tempo. Come mostra l'inchiesta realizzata da Today le varianti al progetto completo hanno ovviamente provocato un aumento dei costi: dal miliardo e 267 milioni iniziali si è arrivati alla previsione di 2 miliardi e 730 milioni, come riporta il "Sistema informativo legge opere strategiche" della Camera dei deputati. I costi, in pratica, sono aumentati del 115% nel corso degli anni