Trasporti, la linea Parma-La Spezia tra le peggiori

Gli effetti della pandemia ancora si fanno vedere sul trasporto pubblico. In tre anni si è registrato un calo importante dei viaggiatori. Sono sempre meno coloro che sfruttano il collegamento dei treni per lavorare o spostarsi. Le stime attestano che un viaggiatore su 5 abbia abbandonato il treno dopo l'epidemia. Il dato emerge da Pendolaria, il documento in cui ogni anno Legambiente traccia l'andamento del trasporto pubblico su rotaia.

Sotto la lente di ingrandimento anche la linea Pontremolese La Spezia-Parma, dove l'ammodernamento procede a rilento "da 40 anni, con solo un terzo della tratta completato", e nonostante gli stanziamenti del 2021 "siamo ancora in attesa dell'avvio dei lavori sul tratto Parma-Vicofertile", puntualizza l'associazione ambientalista nel suo report. Tra le altre linee che subiscono costanti disagi vanno segnalate la Milano-Lecco-Sondrio, la Brescia-Cremona e la Brescia-Casalmaggiore-Parma, con soppressione di corse e tagli ai collegamenti serali verso i capoluoghi delle province più periferiche.