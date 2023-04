Traversetolo: le celebrazioni per il 25 Aprile 2023, Festa della Liberazione

Traversetolo celebra il 25 Aprile, Festa della Liberazione, con un ricco programma di cerimonie e manifestazioni, organizzate o patrocinate dal Comune. Il modo, per l’Amministrazione, di ribadire la propria adesione forte ai valori di libertà, democrazia, giustizia, pace a cui si ispirarono gli uomini e le donne che fecero la Resistenza e che liberarono l'Italia dal fascismo, al cui coraggio e sacrificio martedì prossimo verrà reso omaggio. A dare il via alla giornata sarà, alle ore 8.45, la Staffetta della libertà, a cura del Traversetolo running club, che, seguendo due “percorsi della memoria”, uno da Bannone, l’altro da Paderna, arriverà alle 10.30 all’Istituto comprensivo in via San Martino, incontrerà gli studenti e le studentesse dell’i.c., tra cui quelli che partecipano al progetto del Mini rugby, e con loro raggiungerà alle 10.50 piazza Vittorio Veneto: qui, i tedofori del Traversetolo running club e alunni/e accenderanno il Tripode della pace. A seguire, dopo la deposizione della corona d’alloro, si terranno l’orazione ufficiale del sindaco Simone Dall’Orto, e quella di Attilio Ubaldi (ALPI) a nome delle associazioni partigiane, quindi, la partenza del corteo per deporre le corone al monumento ai Marinai e alla cappella dei Caduti al cimitero. Saranno presenti le associazioni di Traversetolo con i rispettivi labari. La commemorazione è organizzata dal Comune in collaborazione con le sezioni di Traversetolo di A.N.P.I. - ALPI - APC e A.N.C.R., del Gruppo Alpini locale, con il Traversetolo running club e l’Istituto comprensivo. Alle 12.30, organizzato da ANPI al circolo Arci La Fontana di Bannone. si terrà il Pranzo della Liberazione. Seguiranno, alle 16, le letture sulla Resistenza a cura dell’associazione Scambiamente. Dalle 15.45 alle 17.30 si svolgerà la Camminata del 25 Aprile organizzata da Traversetolo Running Club, circolo Arci La Rondine, Gruppo di Cammino. Ritrovo e arrivo presso la sede del circolo La Rondine in piazza Fanfulla. Al ritorno è previsto un rinfresco per i partecipanti.