Tre vini del parmense al top nella Guida nazionale Ais Vitae

Tre vini top del parmense premiati dai sommelier di Ais Emilia nella guida nazionale Vitae 2023. La premiazione avverrà sabato 25 marzo nella seconda edizione di ‘Esperienze di Vitae’ a Cesena Fiera, evento che fa incontrare l’enologia d’eccellenza di quattro territori: Romagna, Emilia, Marche e Umbria.

Guardando al panorama dei vini premiati una menzione speciale va alla cantina Monte delle Vigne di Ozzano Taro protagonista della guida con due vini rossi premiati: Colli di Parma Cabernet Franc Il Chiuso 2020; Nabucco 2019. L’altra cantina nel gradino più alto è Oinoe (Guardasone, PR) con Colli di Parma Malvasia 4.0 Rea 2021.

La guida Vitae è una delle più autorevoli dedicate al vino nel panorama nazionale. A valutare i vini, rigidamente alla cieca, sono le Commissioni regionali di degustazione composte dai sommelier Ais dei vari territori. Un lavoro certosino di degustazione e racconto che vede l’assaggio di centinaia di vini e la mappatura delle principali cantine. In regione, il responso dei sommelier ha visto l’assegnazione delle Quattro Viti a 33 vini della Romagna, 31 dell’Emilia.

Luca Manfredi presidente Ais Emilia: “Per il secondo anno riproponiamo ai nostri soci ed ai winelovers un’occasione unica per degustare insieme le eccellenze di più territori. Dopo il successo dell’anno scorso a Riccione, le Associazioni Sommelier di Emilia, Romagna, Marche e Umbria si uniscono nuovamente in un format con un’offerta ancor più allargata e presentano le loro perle enologiche. Un’occasione unica per noi ambasciatori dei nostri territori per condividere col pubblico storia e cultura attraverso la narrazione di un calice di vino. La nostra presenza sul territorio è capillare e la condivisione della nostra passione ci porta naturalmente ad essere trait d’union tra consumatori e produttori”.

La premiazione

Tutti questi vini, insieme a quelli eccellenti di Marche e Umbria, sono i protagonisti della giornata di sabato 25 marzo, nella seconda edizione di ‘Esperienze di Vitae’ in Fiera a Cesena. Due i momenti della giornata. Si parte la mattina (ore 10.30) con l’evento riservato alle cantine top dei quattro territori con la premiazione delle Quattro Viti. Nel pomeriggio, dalle 14.00 (fino alle 19.30), spazio alla platea di appassionati, winelovers soci Ais e professionisti del settore, con l’apertura dei banchi di assaggio dei vini premiati, serviti e raccontati dai sommelier Ais. Per gli abbinamenti cibo vino saranno presenti all’esterno alcuni food truck a tema con i territori dei vini rappresentati: fra le proposte in degustazione ci saranno i Passatelli romagnoli, le tigelle modenesi e le Olive ascolane.

Info.

Esperienze di Vitae.

Padiglione Eventi Fiera Cesena, via Dismano, 3848, Cesena

Apertura al pubblico ore 14.00-19.30.

Costo: € 25 (soci Ais € 15).

Parcheggio Gratuito