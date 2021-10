Green pass obbligatorio: ecco l'elenco dei treni cancellati il 15 ottobre

Alcuni treni saranno cancellati domani, venerdì 15 ottobre, giorno dell'entrata in vigore dell'obbligo del Green pass per tutti i lavoratori.

"Per attività correlate all’organizzazione dei servizi - si legge in una nota di Trenitalia - a seguito delle verifiche previste dalle norme anti-covid, sono necessarie alcune modifiche alla programmazione dei treni di Trenitalia Tper di venerdì 15 ottobre".

400 Bologna C.le 00:46 PARMA 02:09 giornaliero Cancellato il 15/10/2021

Sostituito da Bus.

I bus fermano nel piazzale antistante alla stazione.

R 17401 PARMA 04:11 Bologna C.le 05:23 giornaliero Cancellato il 15/10/2021

Sostituito da Bus.

I bus fermano nel piazzale antistante alla stazione.

R 17757 Bologna C.le 12:37 Marzabottoto 13:13 lavorativi escluso

sabato Cancellato il 15/10/2021 -

R 17762 Marzabotto 13:22 Bologna C.le 13:58 lavorativi escluso

sabato Cancellato il 15/10/2021 -

R 17805 Bologna C.le 06:03 S.Benedetto VS 06:49 soppresso la

domenica Cancellato il 15/10/2021 -

R 17806 S.Benedetto VS 07:09 Bologna C.le 07:57 soppresso la

domenica Cancellato il 15/10/2021 -

R 17815 Bologna C.le 08:15 S.Benedetto VS 09:01 soppresso la

domenica Cancellato il 15/10/2021 -

R 17848 S.Benedetto VS 09:41 Bologna C.le 10:27 soppresso la

domenica Cancellato il 15/10/2021 -

R 17879 Poggio Rusco 08:27 Bologna C.le 09:24 lavorativi Cancellato il 15/10/2021 -

R 22400 MODENA 06:05 Carpi 06:19 lavorativi Cancellato il 15/10/2021 -

R 22401 Carpi 07:00 MODENA 07:16 lavorativi Cancellato il 15/10/2021 -

R 22402 MODENA 07:34 Carpi 07:50 lavorativi Cancellato il 15/10/2021 -

R 22403 Carpi 08:00 MODENA 08:16 lavorativi Cancellato il 15/10/2021 -

R 22404 MODENA 08:34 Carpi 08:50 lavorativi Cancellato il 15/10/2021 -

R 22405 Carpi 09:00 MODENA 09:16 lavorativi Cancellato il 15/10/2021 -

R 22406 MODENA 09:34 Carpi 09:50 lavorativi Cancellato il 15/10/2021 -

R 22407 Carpi 10:00 MODENA 10:16 lavorativi Cancellato il 15/10/2021 -

R 22408 MODENA 11:34 Carpi 11:50 lavorativi Cancellato il 15/10/2021 -

R 22409 Carpi 12:00 MODENA 12:16 lavorativi Cancellato il 15/10/2021 -

R 22410 MODENA 12:34 Carpi 12:50 lavorativi Cancellato il 15/10/2021 -

R 22411 Carpi 13:00 MODENA 13:16 lavorativi Cancellato il 15/10/2021 -

R 22412 MODENA 13:34 Carpi 13:50 lavorativi Cancellato il 15/10/2021 -

R 22413 Carpi 14:00 MODENA 14:16 lavorativi Cancellato il 15/10/2021 -

R 22414 MODENA 14:34 Carpi 14:50 lavorativi Cancellato il 15/10/2021 -

R 22415 Carpi 15:00 MODENA 15:16 lavorativi Cancellato il 15/10/2021 -

R 22416 MODENA 15:34 Carpi 15:50 lavorativi Cancellato il 15/10/2021 -

R 22417 Carpi 16:00 MODENA 16:16 lavorativi Cancellato il 15/10/2021 -

R 22418 MODENA 16:34 Carpi 16:50 lavorativi Cancellato il 15/10/2021 -

R 22419 Carpi 17:00 MODENA 17:16 lavorativi Cancellato il 15/10/2021 -

R 22420 MODENA 17:34 Carpi 17:50 lavorativi Cancellato il 15/10/2021 -

R 22421 Carpi 18:00 MODENA 18:16 lavorativi Cancellato il 15/10/2021 -

R 22422 MODENA 18:34 Carpi 18:50 lavorativi Cancellato il 15/10/2021 -

R 22423 Carpi 19:00 MODENA 19:16 lavorativi Cancellato il 15/10/2021 -

R 22424 MODENA 19:34 Carpi 19:55 lavorativi Cancellato il 15/10/2021 -

R 22425 Carpi 20:00 MODENA 20:16 lavorativi Cancellato il 15/10/2021 -

R 22426 MODENA 20:34 Carpi 20:50 lavorativi Cancellato il 15/10/2021 -

R 22427 Carpi 21:00 MODENA 21:18 lavorativi Cancellato il 15/10/2021 -

R 90136 SASSUOLO 19:12 MODENA 19:50 lavorativi Cancellato il 15/10/2021 Sostituito da Bus.

R 90137 MODENA 18:14 SASSUOLO 18:52 lavorativi Cancellato il 15/10/2021 Sostituito da Bus.

R 90144 SASSUOLO 21:48 MODENA 22:24 lavorativi Cancellato il 15/10/2021 -

R 90145 MODENA 20:54 SASSUOLO 21:32 lavorativi Cancellato il 15/10/2021 -

R 90152 SASSUOLO 13:14 Reggio Emilia 13:56 lavorativi Cancellato il 15/10/2021 -

R 90153 Reggio Emilia 12:15 SASSUOLO 12:51 lavorativi Cancellato il 15/10/2021 -

R 90200 CIANO 08:12 Reggio Emilia 08:59 lavorativi Cancellato il 15/10/2021 Sostituito da Bus.

R 90201 Reggio Emilia 07:05 CIANO 08:02 lavorativi Cancellato il 15/10/2021 Sostituito da Bus.

R 91842 BAZZANO 11:38 Bologna C.le 12:22 lavorativi Cancellato il 15/10/2021 -

R 91843 Bologna C.le 10:41 BAZZANO 11:27 lavorativi Cancellato il 15/10/2021