"Treni soppressi? Sacrificio inutile"

Consumatori arrabbiati per le fermate soppresse dei cinque Frecciarossa, a Parma, Reggio Emilia e Modena. Viene definito "un sacrificio inutile che lascia invariati gli orari tra Bologna e Bari", mentre risulta "dimezzato il cadenzamento veloce Milano-Bologna-Ancona". Lo segnala Federconsumatori Emilia-Romagna, che punge così Trenitalia: "Il suggerimento per gli utenti appiedati di utilizzare la fermata della Mediopadana risulta datato e provocatorio. È noto dai tempi dell'inaugurazione della stazione Av che non esistono collegamenti dedicati per i potenziali utenti residenti nei territori delle tre province, che sarebbero così costretti ad utilizzare il mezzo privato. Una soluzione, quella suggerita da Trenitalia, che scarica sugli utenti costi e tempi di viaggio aggiuntivi". Il provvedimento, nota l'associazione, consentirà un recupero sui tempi di viaggio sull'intero percorso "di 20-30 minuti. Un risparmio di tempo che ricadrà interamente sul territorio emiliano", visto appunto che "l'orario di questi treni rimarrà invariato tra Bologna e le destinazioni di Bari, Lecce e Taranto