Chiedilo a Parmatoday, un cittadino di Coenzo: "Il tubo delle fogne sta cedendo: in più di un anno nessuno è intervenuto" La segnalazione di un lettore: "La Bonifica ha transennato la zona, dopodiché nessuno ha fatto nulla: "Sta creando un collasso anche nello stradello comunale e sta tranquillamente cadendo dentro al canale d’irrigazione Parmetta"

Chiedilo a Parmatoday. Oggi pubblichiamo la segnalazione di un residente di Coenzo, frazione del comune di Sorbolo Mezzani.

LA LETTERA DEL CITTADINO - Vi scrivo dal comune di Sorbolo Mezzani per la precisione nella frazione di Coenzo di Sorbolo. Vi scrivo perché da circa 425 giorni conviviamo con questo “problema” ovvero il tubo delle fogne che sta cedendo, creando un collasso anche nello stradello comunale che porta a casa mia (praticamente lo è già) e sta tranquillamente cadendo dentro al canale d’irrigazione Parmetta, tutto aiutato dal fatto che alcuni massi, usati per evitare il cedimento della sponda si son staccati e son finiti nel canale. Dopo aver contattato la bonifica, visto che è di loro competenza, si sono presentati appena dopo 30 giorni circa l’accaduto per “transennare” la zona (il nastro è stato cambiato da me perché nel frattempo si era degradato con le intemperie). Successivamente nessuno si è presentato per risolvere il disagio. Di conseguenza ho pensato di avvisare il sindaco di Sorbolo Mezzani, precisamente dopo 400 giorni, per informarlo dell’accaduto, inoltrando a lui, tramite Whatsapp le stesse foto che ho inoltrato in questo articolo. Anche qui tentativo vano visto che non mi è stata nemmeno data una risposta"

