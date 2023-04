Un nuovo pulmino al Taxi sociale donato dalle aziende

Da oggi il Servizio di Taxi sociale attivo nei comuni dell’Unione Pedemontana Parmense potrà contare su un pulmino nuovo di zecca per il trasporto delle persone anziane e con disabilità. Il veicolo, un Fiat Ducato attrezzato con un elevatore a norma per le carrozzine, è stato donato in comodato d’uso ad Azienda Pedemontana sociale attraverso il progetto “Città a Impatto positivo”, evoluzione di quel “Progetto Mobilità Garantita” che da anni rappresenta un virtuoso accordo tra Azienda Pedemontana Sociale e PMG Italia Spa, società “benefit” specializzata in progetti di fund raising su tutto il territorio nazionale in collaborazione con Fondazione Conad. Progetto che nei comuni dell’Unione Pedemontana Parmense ha intercettato la generosità di 26 aziende. La consegna ufficiale delle chiavi si è svolta nel pomeriggio di lunedì 17 aprile davanti al Municipio di Collecchio, alla presenza del presidente di APS, Daniele Friggeri, della sindaca e presidente dell’Unione, Maristella Galli, dei rappresentanti di PMG e delle realtà imprenditoriali che hanno dato il loro contributo, alle quali è stata consegnata una pergamena di ringraziamento. Il progetto di quest’anno, poi, ha interessato anche il mondo della scuola: grazie sempre alla generosità delle aziende, sono state assegnate sei borse di studio, per un totale di 3.000 euro, all’Istituto comprensivo “Ettore Guatelli” di Collecchio. Fondi che, ha spiegato la dirigente scolastica Elisabetta Botti ringraziando della donazione, «verranno impiegati per il progetto di sostenibilità ambientale “We green”, finanziato da Fondazione Cariparma, che verrà sviluppato alla nuova scuola di Gaiano». «La nostra mission è quella di realizzare progetti in ambito ambientale, sociale e formativo – ha spiegato il responsabile territoriale per gli enti di PMG Italia Gianluca Palazzetti –, creando una rete tra le aziende del territorio, le scuole, gli enti pubblici e del terzo settore. “Città a impatto positivo” rimane aperto ad altre iniziative di fund raising, e siamo lieti di aver dato un contributo a favore della collettività. Ringraziamo gli imprenditori che lo hanno reso possibile e gli enti di questo territorio, ben gestito e ben amministrato». Maristella Galli ha sottolineato l’importanza del Taxi sociale, che può contare su 24 mezzi e 49 volontari di Auser e del Circolo Verdi di Monticelli Terme.

«Nel 2022 il servizio, per garantire i quale sono stati investiti 212mila euro, ha effettuato 1.514 trasporti a favore di 249 utenti fragili, percorrendo 417mila chilometri, quasi 10 giri del mondo – ha affermato la sindaca e presidente dell’Unione –. Il servizio ha effettuato, inoltre, 83 consegne di farmaci e generi alimentari. Questi sono numeri, ma dietro ai numeri non dobbiamo dimenticare che ci sono delle persone – ha ricordato –. Persone fragili, persone in difficoltà, e questa iniziativa testimonia la vitalità del nostro territorio e la sua capacità di lavorare insieme per il benessere di tutti. Avete trasmesso un messaggio di solidarietà – ha concluso rivolgendosi direttamente alle aziende –, di cui c’è un gran bisogno». «Vi ringrazio per aver dato un contributo importante – ha ribadito Friggeri rivolgendosi agli imprenditori –. Avete avuto fiducia negli enti pubblici, affidandogli una parte delle vostre risorse a sostegno e beneficio di altre persone e questo non è un fatto scontato. Diverse aziende sono di Collecchio e ne sono contento – ha aggiunto –, visto che questo mezzo circolerà in particolare in questo comune. Questo progetto non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza per altre iniziative simili, di cui andiamo orgogliosi». Il responsabile dell’Area Amministrativa di APS, Fabio Garagnani, oltre a ringraziare i partner del progetto ha voluto sottolineare l’importanza dei volontari, perché «senza il loro aiuto questo servizio non sarebbe possibile».