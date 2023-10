Università: a Parma la prima aula digitale nel metaverso

In occasione del Mini digital festival, che si terrà dal 18 al 20 ottobre è stata realizzata la copia digitale di un'aula dell'Università di Parma: esattamente quella in cui si sono tenute le lezioni del master. Un metaverso realizzato dalla masterista Giulia Sichel. Il suo ambiente riproduce l’aula in cui si sono tenute le lezioni (Aula B del plesso universitario D’Azeglio) con affaccio delle finestre sul chiostro. Realizzata dalla masterista Giulia Sichel e guidata dal docente Simone Puorto si tratta della prima aula universitaria, a Parma sicuramente ma forse in Italia, dove il prossimo anno si farà lezione anche nel metaverso e dove docenti e studenti saranno presenti con i loro avatar. Questi metaversi realizzati consentiranno anche a professionisti, manager e imprenditori di capire meglio quali potrebbero essere gli utilizzi concreti (professionali e aziendali) degli spazi metaversici.