Università: aumenta l'offerta didattica in ambito Food

Si aprono giovedì 7 luglio le immatricolazioni all'Università di Parma, che per l'anno accademico 2022-23. L'ateneo si presenta ai nastri di partenza del nuovo anno accademico con 98 corsi complessivi, che coprono tutti gli ambiti didattici e di ricerca. La nuova offerta formativa è raccolta nel Manifesto degli studi, pubblicato sul sito dell'ateneo al link https://www.unipr.it/manifesto-degli-studi-20222023, dove sono riportate anche tutte le informazioni relative alle iscrizioni. Questa l'articolazione della nuova offerta formativa, che copre tutti gli ambiti di studio dei 9 dipartimenti dell'ateneo: 44 corsi di laurea, di cui due professionalizzanti - 3 anni, 7 corsi di laurea magistrale a ciclo unico - 5 o 6 anni 47 corsi di laurea magistrale - 2 anni.

Per l'anno accademico 2022-23 debuttano due nuovi corsi triennali: 'Assistenza sanitaria', interateneo con l'Università di Modena e Reggio Emilia, e 'Qualità e approvvigionamento di materie prime per l'agro-alimentare', quest'ultimo a incrementare ancora la già ricca offerta didattica in ambito food. 'Qualità e approvvigionamento di materie prime per l'agro-alimentare' è un corso a orientamento professionale, il secondo attivato dall'ateneo dopo 'Costruzioni, infrastrutture e territorio' (avviato nell'a.a. 2020-21): a testimoniare l'attenzione dell'Università di Parma nel diversificare la propria offerta con percorsi studiati anche in chiave direttamente occupazionale, in stretta sinergia con il sistema territoriale. L'altra novità per le lauree di primo livello per l'anno accademico 2022-23 riguarda il corso di laurea in 'Scienza dei materiali', che ha modificato la classe di laurea di riferimento.