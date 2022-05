Università di Parma ottava per punteggio tra gli Atenei italiani

Si mantiene lusinghiero il posizionamento dell’Università di Parma nelle classifiche mondiali degli Atenei. Dopo le conferme arrivate dal ranking 2022-2023 del Center for World University Rankings – CWUR, è di questi giorni la notizia che l’Ateneo di Parma si mantiene in una posizione attorno a metà classifica nel ranking THE Impact, nonostante il continuo aumento delle Università presenti in graduatoria.

La partecipazione al THE Impact Ranking, classifica sviluppata da Times Higher Education che punta a misurare il successo degli atenei negli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs) delle Nazioni Unite, è decisamente sentita a livello mondiale: dalla prima edizione (2019) all’attuale quarta edizione (2022), il numero di Atenei partecipanti è passato da 490 a oltre 1400.

L’Università di Parma ha partecipato al THE Impact Ranking fin dalla prima edizione. Attualmente si colloca a livello complessivo nella fascia 601-800, ed è ottava per punteggio tra gli Atenei italiani, a pari merito con altri due Atenei.

I 17 Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite - che includono tra l’altro un'istruzione di qualità inclusiva ed equa, l'uguaglianza di genere e la promozione dell'innovazione - sono stati adottati dall'ONU nel 2016 e forniscono un quadro per lo sviluppo sostenibile del pianeta.

Nel THE Impact Ranking l’Università di Parma fa registrare un ottimo piazzamento nel SDG 10 (Reduced inequalities), nel quale si classifica nella fascia 101-200 su quasi 800 università concorrenti. Altre due punte di eccellenza sono negli SDG 9 (Industry, innovation and infrastructure) e 5 (Gender equality): in entrambi gli ambiti l’Università di Parma risulta posizionata nella fascia 201-300, rispettivamente su quasi 800 e oltre 900 università concorrenti. In questo ranking l’Università concorre in ulteriori 5 SDGs oltre all’SDG 17, obbligatorio per partecipare.