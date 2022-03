Università: fissate le date dei test dei corsi di laurea a numero programmato

Il MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) ha reso note le date delle prove di ammissione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale per l’anno accademico 2022-23.

Di seguito le date che riguardano i corsi attivati per l’a.a. 2022-23 all’Università di Parma:

Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria in lingua italiana – martedì 6 settembre 2022

Medicina Veterinaria - giovedì 8 settembre 2022

Medicina e Chirurgia in lingua inglese (Medicine and Surgery) – martedì 13 settembre 2022

Professioni sanitarie (Fisioterapia, Infermieristica, Logopedia, Ortottica e assistenza oftalmologica, Ostetricia Tecniche audioprotesiche, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; per il corso interateneo “Assistente sanitario” il test sarà all’Università di Modena e Reggio, sede amministrativa del corso) - giovedì 15 settembre 2022

Architettura Rigenerazione Sostenibilità – entro venerdì 23 settembre 2022 (la data è definita da ciascun Ateneo nel proprio bando)

Scienze infermieristiche e ostetriche (laurea magistrale delle Professioni sanitarie) – mercoledì 28 settembre 2022.

Con successivi decreti saranno definiti dal MUR il numero dei posti disponibili, le modalità e i contenuti delle prove di ammissione; queste informazioni saranno pubblicate dall’Università di Parma sul sito web di Ateneo www.unipr.it