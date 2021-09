Università: laurea ad honorem al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Dall’Università di Parma Laurea Magistrale ad honorem in Relazioni Internazionali ed Europee al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La cerimonia, a inviti e chiusa al pubblico, è in programma per lunedì 4 ottobre alle 11 nella Chiesa di San Francesco del Prato, la cui riapertura dopo i restauri è prevista per il 3 ottobre. Il pubblico potrà seguirla in diretta streaming sul sito web di Ateneo www.unipr.it.

L’appuntamento sarà aperto dall’intervento del Rettore Paolo Andrei. A seguire il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali Giovanni Francesco Basini leggerà la motivazione del conferimento, e Antonio D’Aloia, docente di Diritto Costituzionale, pronuncerà la laudatio. Dopo la consegna di tocco e pergamena, la parola passerà al Presidente Mattarella per la sua lectio doctoralis.

L’Università di Parma ha formulato la proposta di conferimento della Laurea al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella “per onorare il suo altissimo profilo, nazionale e internazionale, politico e istituzionale e riconoscere il suo quotidiano impegno istituzionale, civile e morale, nella garanzia attiva e nella testimonianza concreta dei valori costituzionali e della libertà, unitamente alla costante ed intensa vicinanza alla causa della ricerca, della formazione e del futuro dei giovani del nostro Paese”.