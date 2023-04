“Il futuro non fa paura!”, studentesse e studenti dell’Università di Parma incontrano Luca Abete

Studentesse e studenti dell’università di Parma saranno di nuovo protagonisti dell’esperienza itinerante che Luca Abete, inviato di Striscia la Notizia, dal 2014, conduce nelle università italiane. Mercoledì 19 aprile alle 10 il talk #NonCiFermaNessuno farà tappa in Ateneo, nell’Aula K12 del Polo Didattico di via Kennedy. “Il futuro non fa paura!” è il claim di quest’anno.

La campagna motivazionale #NonCiFermaNessuno ha l’obiettivo di incoraggiare studentesse e studenti ad affrontare i momenti difficili che il percorso universitario e di vita pone. Un talk in cui si parla di sogni, speranze, coraggio, passione, ma anche di incidenti di percorso inevitabili nella vita di ognuno. Attraverso la condivisione di testimonianze, si riflette sulle opportunità che le strade tracciate offrono, ma che spesso non vengono comprese o valorizzate a causa di una visione sbagliata.

«Sono molto legato all’Università di Parma. Con il Rettore Andrei c’è un proficuo spirito di collaborazione e con gli studenti esiste da sempre un feeling particolare – commenta Luca Abete - Anche in questa sesta tappa vivremo le emozioni di un talk in cui ci si racconta, ci si confronta, ritrovandosi magari più vicini. L’obiettivo è questo: accorciare le distanze e annullare la solitudine in cui versano tanti studenti penalizzati da fragilità e pressioni talvolta superabili proprio dalla condivisione delle esperienze»

Nel 2017 l’Università di Parma ha conferito ad Abete il titolo di professore ad honorem in “Linguaggio del giornalismo”.

All’incontro interverrà anche il Rettore Paolo Andrei. Durante il talk sarà consegnato il Premio #NonCiFermaNessuno dedicato a studentesse, studenti o ex studentesse e ex studenti, esempio di resilienza per i propri coetanei. Un premio meramente simbolico, istituito per infondere coraggio.

#NonCiFermaNessuno è anche un laboratorio dei linguaggi della comunicazione: studentesse e studenti saranno coinvolti in attività utili a diffondere i valori della campagna sociale che verranno poi diffusi sui social network del progetto. Spazio sarà dato anche a tematiche ambientali e di solidarietà.

L'iniziativa gode del patrocinio della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) e vanta la Medaglia del Presidente della Repubblica.